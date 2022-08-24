全台過半數房子都老了　「容獎」變毒藥更不動　專家籲「兩策略」並行

台灣除了人口老化問題嚴重，老屋比例也越來越高，根據內政部房屋稅籍資料顯示，全台896.5萬戶住宅中，有50.1％屋齡超過30年，而六都中老屋比例最高的就是台北市，多達71.2％的住宅屋齡超過30年，平均屋齡更高達36.2年，也讓都更成為各縣市政府極力推動的議題。

日前台北市長參選人陳時中拋出都更政策，提到要提高容積獎勵，前台北市副市長張金鶚接受媒體訪問時卻直言「容積獎勵不是萬靈丹」，他更在臉書上撰文進一步指出「容積獎勵不只不是都更萬靈丹，甚至是裹著『糖衣』的『毒藥』！」

張金鶚認為，容積獎勵要符合公共利益，檢討許多過去個案，不但缺乏公共利益的正當性，而且變相提供私人地主及開發業者私人私下利益分配的工具，反而造成利益分配不公平，讓各方產生爭執，而讓都更延宕。因此，他常說「糖（容獎）吃多了，會蛀牙（都更破局）」。

張金鶚指出，都市計畫檢討與變更是由「都委會」專業人士組成，是有嚴謹審慎的程序，其目的不是為了解決都更問題，更不是為了提高容積，應該多方專業考量，包括公共設施、交通、環保、人口密度、土地使用⋯等，千萬不要變成「都更工具」，如此將是「本末倒置」。

張金鶚認為，都更要有全盤計畫，也要有具體實施方案，應先完整了解「過去已有」的實施計畫與方案，再來檢討改進，這過程應透過各方專業者逐步進行，由下而上，而非首長主觀意見，由上而下即可落實。尤其這不只是「公權力」執行，還涉及「私有財產權」的意願。因為地主所在地區價值、住房狀況、社區規模，最重要的是地主價值觀及意願多元，耐心整合並不容易。張金鶚建議，政府應透過公正專業公益團體協助是首要關鍵，而政府是扮演公正仲裁者，可以提供教育諮詢服務，但不宜過度介入協商，以免造成「公親變事主」，屆時無法公正仲裁決策。

他也認為都更解決策略應該有「多元都更」方式，整建維護與拆除重建應該受到相同重視，兩者資源分配要調整，甚至兩者並行。都更問題每個個案都不相同，不可能一套適用，而且要有多方嚴謹公正公開的估價評估為依據，然後要不斷和地主溝通，這需耐心取得地主「信任」，才能開花結果，沒有辦法「立竿見影」。

文／授權載自 好房網

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