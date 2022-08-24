7月房貸利率飆6年新高！銀行嚴謹...民眾買房意願降

打炒房政策、升息循環、民眾擔憂景氣下行…等衝擊，都影響購屋意願，也牽動房貸變化！央行最新公布今（2022）年7月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華南銀、一銀）新承作房貸金額為558.93億元，較6月減少48億多元；另外7月房貸利率來到1.703%，較6月增加0.089百分點，是2016年7月以來的6年新高。央行經研處官員指出，銀行在房貸承作上更加嚴謹，也會導致房貸金額下降。

今年7月五大銀行新承作房貸金額為558.93億元，比6月減少48.05億元，為連續兩個月下滑；央行經研處副處長蔡惠美表示，近2個月六都買賣移轉棟數月增率都呈下降，交易減少也會反映在房貸金額下降，且一些銀行的整批分戶貸款減少，銀行業者對於房貸控管更嚴謹，都牽動房貸金額。

而7月房貸利率1.703%，比6月增加0.089百分點，為2016年7月以來的6年新高，蔡惠美說，主要是指數型房貸指標利率已調升，月指標利率的貸款戶都已調升利率，而預計8月會有部分銀行會再調升利率，因有些房貸戶是用季調型指標利率。

7月份六都買賣移轉棟數月減13.3%，房市量縮，代表景氣下滑？蔡惠美指出，交易量縮會受到很多因素影響，包括升息、打炒房政策、民眾與市場擔憂景氣有下行風險，加上建商推案趨緩、交屋延後等因素，都會影響買賣移轉棟數。

此外，房貸年增率也有逐漸趨緩趨勢，種種跡象都看出房市在降溫中；台經院產經資料庫總監劉佩真表示，因政策面與資金面等因素，造成房市推案與銷售等情勢較為壓抑，疫後房市景氣仍受到大環境壓制，而難有報復式遞延性買盤浮現，預料住宅市場將呈量縮價穩局勢。

劉佩真認為，有購屋打算的民眾要注意升息的情形，以及今年與明年國內經濟成長可能趨緩，「自身所得或許會受到影響，自己的經濟負擔必須要謹慎檢視」。

而國內銀行業者面臨高通膨、貨幣政策緊縮、經濟成長趨緩、地緣政治等國內外風險情勢變化，「加強控管房地產授信風險」為主要因應方向。

文／授權載自 好房網

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