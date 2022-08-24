「王朝903」轉社宅 租不出去竟能月領2千補助金

因「王朝903事件」名噪一時的「王朝大酒店」，近來將約一半房間改裝，成為「旅館轉社宅」首案。根據兆基好宅（敦北館）所揭露資訊，王朝大酒店提供的社宅標準戶15.5坪（含公設）一般戶月租金1萬9,592元，加上60元／坪的管理費，以及水費300元、電費1,500元，入住該社宅標準戶，月租金支出達2萬2,322元。而曾發生上吊事件的「王朝903」，也在出租之列。根據「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」，若房屋沒有順利出租，則業者每月可享每戶2,000元的空房補助，並以房間數10％為上限。以兆基好宅（敦北館）300戶計算，若招租不順利，則該案每個月有30戶可領取補助，總空房補助金達6萬元。

事故房屋轉社宅 空租也算賺

住展房屋網企研室指出，飯店業出現非自然死亡事件並不罕見，尤其經營時間長達十幾、二十年以上的飯店，類似事件是屢見不鮮。但在民間租屋市場，事故房屋已是大多數租屋族敬而遠之的物件，且房東有義務向房客告知凶宅資訊，而轉作社宅的飯店，也必須如實向房客告知凶宅資訊。

我們關注的，並不止於著名的「王朝903」而已，畢竟該案例為知名社會新聞，眾多細節已被報導揭露，飯店方想隱瞞並不容易。但對於一些發生在飯店的非自然死亡事件，且符合凶宅定義的房間，飯店方是否會全然對外坦誠，以保障租客的權益？不僅飯店方有義務說明清楚，是否還有其他符合凶宅定義的房間轉作社宅，主管機關內政部也應負責監督的責任。

更何況，如果「王朝903」房間遲遲未出租，則在營運的3年期間，業者每個月可領到由政府支付的2,000元補助；該房作為旅館營運時，可能無法提供給旅客入住獲利，轉為社宅卻能按月領取政府補助，只能說還是業者算盤打得精，房屋出租與否都是賺。

文／授權載自 住展房屋網

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