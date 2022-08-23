南部房價漲到「建商這樣幹」！消保官曝糾紛樣態

近年南部區域的房價漲幅驚人，比北部更凶猛，房市可說南熱北溫，新北市府法制局主任消保官王治宇指出，南部一些預售屋交屋爆違約糾紛，就是因房價漲太多，建商寧願付違約金也故意不交屋。高雄市政府主任消保官殷茂乾透露，確實高雄、台南都有出現交屋延遲糾紛，而有些建商會秉持誠意、拿出實質證據誠實告知消費者會延遲交屋的原因，雙方好好坐下來協商，多會有滿意的協商結果。

高雄這幾年房價大噴發，不僅有產業發展、科學園區建置，台積電要到楠梓設廠的消息一出更是拉一波房價爆衝；房市業者統計2012～2021年十年高雄房價漲勢，平均漲幅為137.8%，甚至有區域漲幅破200%。而台南也因南科效應，近年房價一樣暴衝，近十年來台南房價平均漲幅達189％，其中安南區漲幅高達307.5%，仁德區從每坪7.2萬漲到20.7萬元、漲幅達187.5%，南科區域的新市區、善化區近十年房價漲幅也破100%。

王治宇表示，因為南部房價漲幅太多，出現較多新推案交屋糾紛，有建商藉故不交屋、想獲取更大利益，而寧願付違約金；他指出，近年一些預售屋也發生公設問題糾紛，包括公設漏水、品質瑕疵及二工問題，建商遊走在法規邊緣，消保官要予以處罰也不容易。

王治宇說，有些品牌不小的建商到南部大舉買地，但不少建案的品質不佳、良莠不齊，而民眾若要找信譽、口碑不錯的建商，但房價則貴到難以買得起，甚至好建商可能找到不好的營造廠，一樣會出現購屋糾紛而遭申訴。

談到南部地區出現的延遲交屋及相關糾紛，殷茂乾表示，近年台南、高雄房市頗熱，房價上漲幅度大，加上缺工缺料的因素，的確會有一些糾紛出現，其中一種是建商或許真的為了更大利益、寧可付違約金也故意不交屋的情況；或是業者告知消費者若不想等交屋、那就將已付價款退回，房屋歸還回建商，經過民眾申訴、消保官居中幫助協商，建商願意支付民眾總價的15%違約金。他提到，也有建商實在是因不可抗拒因素而不得不延遲交屋，建商也提出延遲交屋的實質證據、並有誠意與購屋民眾談，也給予消費者一定程度的補償，雙方有誠心好好談，多會有好的協商結果。

內政部近日則表示，預售屋建案逾期完工或遲延交屋，建商應依實際遲延狀況按日給付遲延利息給買方，如超過完工期限3個月仍未取得使用執照，買方有權解除契約，建商除有法律或契約規定的解除條件外則無權解約。內政部強調，建商違約時，只有買方才有主張解除契約的權利，建商原則並無權主張解除契約，更不可以原物料上漲、缺工等為由要求提高價格後才肯交屋，或是片面違約或毀約。

文／授權載自 好房網

延伸閱讀

全台13區房價 狂漲超過200％

中南部房價就是猛？專家解析漲幅「至少差三成」

揭露完整交易資訊是減少不動產交易糾紛的第一步

更多房地產資訊，請見全新企劃《新居住時代》