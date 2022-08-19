買錯學區氣噗噗！　用「這個」30秒自己查最妥當

近日一對夫妻為了學區而買房，起初選定了台中北屯區的仁美國小學區宅，總價800萬元，沒想到事後卻發現該物件是被劃分在另一個國小，氣得買家向當初購買的業者理論，並且提出告訴。

據了解，這對夫妻購買的物件標榜是北屯11期仁美學區，但簽約後繳款92萬元，才發現雖然物件地點離仁美國小比較近，但實際劃分的卻是四張犁國小，只好與業者對簿公堂。

確實即便受到少子化影響，台中的熱門學區還是滿滿滿，根據內政部實價登錄統計，若不計入預售屋，台中知名雙語學校周邊2.5km成交均價都有約1成漲幅。其中太平區「新高雙語國小」周邊漲幅達20％；潭子「頭家國小」周圍，2019年第三季成交均價20.94萬／坪，2021年第三季來到24.31萬／坪，成長16％；北屯區「仁美國小」、「葳格雙語學校」周邊則分別有12.4％及10.4％漲幅。

雖然目前房仲業者都會在網站上設置學區分類，但如果民眾不放心，仍舊可以靠自己30秒完成查詢，做好「double check」。由於學區是透過「鄰里」來劃分，所以只要先查到房子的所在鄰里，就能掌握對應學區。民眾可登入「中華民國內政部戶政司全球資訊網」，點選「查詢縣市及部分街道路牌」，接下來搜尋「該區的國小或國中學區查詢網頁」即可找到實際學區。

文／授權載自 好房網

延伸閱讀

北市十大明星雙學區宅全攻略！此區交易最夯263件居冠

為了學區「全家戶籍遷走」地價稅暴增四倍

買房、租屋都遭殃！研究顯示「房價影響生子」專家示警「最慘下場」曝重擊時間

更多房地產資訊，請見全新企劃《新居住時代》