高雄「百萬店租」集中在此！　專家曝市況：房東能出租算幸運

隨著近日台積電高雄廠動工，房市話題再度延燒，根據《高雄點》臉書粉專彙整最新實價登錄，今（2022）年高雄租金店王TOP 6，左營區就佔據三個名額，且集中於博愛三路及博愛二路，第一名是汽車業者以月租187萬，承租博愛路三路55號店面，這些天價租金讓在地人看傻，憶起幾十年前都還是未開發空地，可說是「風水輪流傳」。

依實價登錄資訊，高雄租金店王排行，依序為第一名左營區博愛三路55號「德冠賓士」，月租187萬；第二名新興區新田路168號「寶雅新田店」，月租125萬；第三名左營區博愛三路180號「全聯（博愛新店）」，月租120萬；第四名左營區博愛二路238號「茶六高雄店」，月租100萬；第五名苓雅區中正一路374號「全聯（中正一店）」，月租95萬；最後第六名鼓山區明誠三路1號「韓八燒肉」，月租80萬。

2022高雄租金店王TOP6。圖／翻攝自《高雄點》臉書粉專

網友看到動輒百萬店租，紛紛表示「好想體會當這些房東的感覺」、「他們祖先圈地圈得真好」、「一個月賺的都是我好幾年的薪水」，也表示全聯財力驚人，一間接著一間開，更好奇寶雅及韓八面對高租金，是如何支撐存活下來。

在地人回憶當年感嘆道，「博愛路以前都是菱角田居多」、「風水輪流轉，好地段都在漢神巨蛋附近」、「20年前左營很多地方是一片空地，一坪還有不到10萬的時代，回不去的時光」、「早知道10年前買在左營巨蛋…」

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，左營區巨蛋商圈本屬熱門，除了商圈人潮外，還有不少居住人口帶來的日常生活需求，兼之去年台積電話題，都令其名氣與實質商機兼具，店租水漲船高也不意外。

不過陳炳辰說，在地目前招租的店面租金價位多有單坪一、兩千元，與過去市場常傳的兩千元左右價碼稍見滑落，不脫仍與整體環境景氣不振有關。

陳炳辰分析，這類高價租金店面坪數都不小，在如今市況來說，能成功出租都屬幸運，也較屬個案，後況仍得視總體經濟、觀光、疫情等因素變化而定。

文／授權載自 好房網

延伸閱讀

房租佔每月收入竟如此高！「這調查」凸顯嚴重租屋黑市

銀行自主打炒房瞄準這幾區 專家曝真相：沒有利多了

空屋租不出去！她急「以前三天內完租」 一票房東哀號超有感

更多房地產資訊，請見全新企劃《新居住時代》