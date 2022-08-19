舊市區老房何去何從？脫手vs.等都更　專家曝「1解法」可望翻身

受到少子化影響，台灣人口有逐漸遞減的趨勢，房屋也慢慢隨著時間高齡化，目前屋齡超過30～40年的房子越來越多，對此就有網友好奇，位於舊市區精華地帶的老房子，未來10年將會呈現何種發展？

原PO於PTT《home－sale》板上發文表示，高雄與台中的老市區中心，像是台中的台灣大道沿線、台中火車站後面，或是中興大學附近；高雄的三民區七賢路、建國路等地，這幾處皆可以發現許多看起來很像舊商辦的大樓，屋齡高達30、40年以上，且看起來都沒住什麼人，相當沒落。

原PO繼續說明，台中高雄的新房子較不注重在老市區這塊，因為還有很多地沒蓋滿，眾人所關注的點基本上都是科技園區、美術館周邊，「不像台北，區域發展均衡的多，即使是和平西路或是很偏的麟光站，還是會有人想收老公寓去住，且台北也較無閒置土地，可以再蓋房子」。

綜合以上原因，原PO好奇道，「假設人口持續下降，台中高雄新房子還沒蓋完，這些舊市區的精華地帶，未來將會怎樣規劃呢？等這一輪新房子都蓋完再排隊都更？」

貼文曝光後，眾網友們紛紛表達自身看法，認為前景極其堪憂，能脫手就盡早脫手，「台中應該還是集中開發屯區，沒空管這些舊市區…」、「高雄的外圍是真的很外圍又很零散破碎，大概沒辦法商圈轉移」、「都更或是城中城」、「大樓很難搞耶…高雄應該透天居多，都更機率應該比較高」、「舊大樓就算了吧，快點脫手」、「桃園跟中南部老公寓應該是沒救了，營建成本能不能打平都不知道」。

根據內政部110年第4季房屋稅籍住宅屋齡分佈，全台總計有896.5萬戶住宅，其中有50.1％的住宅屋齡超過30年，六都中，住宅老態最明顯的就是台北市，平均屋齡高達36.2年，且竟有高達71.2％的住宅屋齡超過30年。台南市及高雄市的住宅也有偏老現象，台南市33.2年，且有50.7％的住宅屋齡超過30年，高雄市31.9年，全市也有51.6％的住宅超過30年。另外，台中市28.7年、新北市29.9年，平均屋齡也逼近30年大關。而桃園市則是平均屋齡最年輕的地區，平均26.6年，僅34.4％的住宅屋齡超過30年。

全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，老屋想走都更危老路線，或是購置老宅打掉重建等手法的確是以台北市為最主要區塊，因為台北市外的城市皆有較多可開發土地 ，也可優先從精華區塊往外開發，中南部舊市區精華物件若想走都更危老路線，可說是相當困難。 陳炳辰也指出，像這種中南部舊市區的老屋，若想增加其價值性，可考慮將老宅打造成特色型店面，進行營業或出租，但必須先審視該物件地段，是否有良好的商業價值再行下手，而倘若是單純作為自家住宅的老宅 ，想要透過出租、翻修等方式獲利的話，現況是有相當難度的，目前房市狀況並無此價值。

文／授權載自 好房網

延伸閱讀

頂樓戶又是機械車位 他想買老華廈遭勸退：最大的問題是「這」

想買46年3房老公寓 過來人曝「4大重點」：屋齡非主要考量！

「囤危樓」比囤房更嚴重

更多房地產資訊，請見全新企劃《新居住時代》