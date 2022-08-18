低總、低自備吸睛！北市小宅交易熱區大公開　最熱銷是這區

國內高齡化、少子化的現象讓家戶結構出現轉變，同時，也讓住宅面積的需求逐漸改變，永慶房產集團根據內政部不動產資訊平台資料統計，台北市今年25坪以下的小宅交易占比自2018年起已連續五年超過五成，台北市住宅「小宅化」明顯。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，人口、家戶結構的改變，讓民眾對於住房選擇也出現變化，加上台北市房價高漲，受限於購屋預算考量，不少購屋族直接以總價作為購屋標準，讓低總、低自備的小宅成為市場最吸睛的產品。

永慶房產集團根據內政部不動產資訊平台資料，觀察台北市近十年住宅交易案件，2013年住宅買賣交易共24658件，其中25坪以下的小宅占比為33.9％，2016年小宅占比突破五成，2017年小幅回檔至48.6％後，自2018年起小宅交易占比已連續五年都在五成以上的水準，2022年第一季更是創下新高，小宅占比高達52.3％，顯示台北市的小坪數住宅已成為市場主流。陳金萍指出，25坪以內小宅佔交易比重連續五年在五成以上，等於在台北市每二間房屋交易，就有一間是25坪以內小宅。

探究其原因，主要因台北市房價高昂，根據內政部公布最新資料顯示，台北市房價所得比高達16.22倍，也就是說要16.22年不吃不喝才能買得起台北市的房子，想進駐北市又維持一定生活品質的狀況下，小宅具備低總、低自備的優勢，購屋負擔相對輕鬆，自然讓小宅受到購屋族青睞。

那麼，小宅熱門交易行政區有哪些呢？根據今年上半年實價登錄資料，統計台北市25坪以下小宅五大熱門交易行政區，由台北市中山區以416件坐上冠軍寶座，平均總價為1049萬元，平均單價則是70.5萬元／坪。陳金萍說明，中山區是台北市早期開發區域，商業活動熱絡、生活機能完善成熟，加上住宅產品多元，充分滿足不同購屋族群的需求，供給穩定、買氣熱絡，一直是房市交易的前段班，加上捷運路網密度高，公車班次密集，四通八達，吸引不少單身、首購族群進駐，而低總價、低單價以及生活機能佳的小宅產品就成為購屋首選。

近十年台北市小宅交易占比。圖／永慶房產集團提供

其次，則是萬華區以194件居次，平均總價為832萬元，平均單價53萬元／坪。陳金萍表示，萬華區算是台北市最早開發的區域，生活機能相當完備，房價相較於其他行政區親民，對於預算有限的首購族、小資族、年輕夫妻而言，小宅平均總價不到千萬，是進駐台北市購屋的入門款。陳金萍補充，觀察萬華區小宅交易可以發現，主要集中於南萬華的青年公園周邊以及捷運西門站一帶，受惠於萬大路、西門商圈機能，食衣住行一應俱全，加上捷運萬大線題材，讓周邊小宅深受矚目，吸引首購自住、置產投資買盤駐足。

陳金萍指出，台北市是台灣政經中心，房價也是全台之最，薪資漲幅追不上房價漲幅的時代，購屋人手中資金有限，想買進台北市難度越來越高，因此轉向購入低總、低自備的小坪數住宅，成為近年來房市熱門交易產品。此外，從五大小宅熱門交易行政區也可發現，台北市蛋白區就囊括4席，顯見在市中心房價高不可攀的狀況下，加上大眾運輸系統完備，通勤時間縮短，讓房價相對具備優勢的蛋白區更為吸睛，尤其是捷運、主幹道附近的1到2房小宅，最受青睞。

2022年上半年台北市小宅熱門交易行政區前5名。圖／永慶房產集團提供

陳金萍提醒，雖然小宅具有低總價、低自備款的優勢，大幅降低購屋門檻，但有不少銀行對於小坪數的房屋放貸較為嚴格，貸款成數也可能受限，最好多找幾家銀行評估貸款狀況。因此，建議在挑選小宅時，盡量挑選交通便利、生活機能完善的大眾運輸系統周邊，且社區單純、建物格局方正的物件，不僅保值性佳，甚至未來仍有增值的空間。

文／授權載自 好房網

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