南高雄這區房市「撐不住」？專家：沒這麼悲觀

高雄這幾年的房地產話題性非常高，包括台積電設廠、科學園區的規劃、捷運建設、產業發展…等都增添房市熱度，區域房價也是飆幅明顯，像是台積電計畫設廠的楠梓、周邊區域橋頭，另外鳳山也是房市交易熱區；不過位於南高雄的亞洲新灣區，雖然近年有諸多政府建設、企業投資、招商案等，不過因南高雄人口外移明顯，房市有支撐性嗎？全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，亞灣區有實質區域建設，且持續去化餘屋，整體區域狀態不至於過份悲觀。

高雄亞灣區因為開發議題、公共建設及財團投資挹注，不僅房價推升、豪宅產品多，地價也上漲，商業用地單坪都要來到百萬以上，也有地主看到區域行情及利多，惜售土地。高雄市政府投注不少資源在亞灣區，耗資千億在該區域打造輕軌運輸，以及高雄展覽館、高雄市圖書總館、高雄流行音樂中心、港埠旅運中心…等多項公共建設，拋出四階段的「亞灣2.0」計畫，吸引國內外廠商進駐，另外也有亞灣區特貿三公辦都更招商案，多項發展推升區域利多。

只是南高雄這幾年人口外移明顯，移居到北高雄、鳳山及仁武的民眾不少，像是北高雄的楠梓、橋頭，以及鳳山，還有高雄蛋黃區的三民、左營、鼓山都是房市交易頗熱區域；而屬於前鎮區的亞灣區，在南高雄人口流失明顯，以及亞灣區較多大坪數住宅、豪宅，價位較高下，讓人擔憂房市前景。

陳炳辰認為，由於國內房產的價值多元，包括多屋、出租、公司資產配置、轉手獲利的情勢，並非完全在於自住性質，人口紅利流失的擔憂尚不急於一時半刻，而高雄房市確實以北高雄為熱，但南高雄亞灣區地帶居住機能並不差，各有發展優勢，整體南高雄甚至因房價相對北高雄稍低，更有買房利多。

陳炳辰指出，大坪數的物件，總價高，要是又走高價宅特性，在如今房市反轉下討不到便宜，所幸亞灣區有實質的區域建設，且持續去化餘屋，在案量上也有控制，還加入一些小宅案，整體區域狀態不至於過份悲觀。

永慶不動產高雄亞灣漢神加盟店李茂榮店長表示，亞灣區因位於蛋黃區塊，整體機能好、環境也不錯，在過去一直是有錢人聚集之處，如今亞灣區有更多發展挹注、未來性更被看好，包括高雄在地高資產族，還有不少北部、中部有錢人到此區買房置產，有固定且穩定買盤，區域房市依舊看好。

文／授權載自 好房網

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