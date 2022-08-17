文山區「房價凹陷」瘋狂補漲中　新設「6捷運站」神助攻

台北市文山區長期被視為「北市蛋白區」，甚至房價增值性不如鄰近的新北市新店區，不過，大台北捷運環狀線「南環段」將自文湖線動物園站起，沿路行經政大、木柵路銜接新店大坪林站，共將新設6站，如此也讓木柵周邊房價持續補漲中。

根據東森房屋研究中心統計從2020年起「南環段」各站周邊800公尺內房價，其中馬明潭站（站名暫定）兩年半間總漲幅高達22.1%，區域房價穩健增長，各站周邊房價逐漸端坐5字頭上看6字頭。

根據台北市捷運工程局的「南環段」路線圖顯示，從捷運動物園站起，採地下方式沿新光路穿越山區接秀明路二段，經政治大學校內四維道，穿越景美溪後行經木新路再接木柵路、穿越景美溪，沿新店榮工廠地周邊地區工業區，續西行在民權路與大坪林站銜接，全長約5.73公里，共規劃設置6座地下車站，預計2028年底完工。

大台北環狀線將台北市與新北市串連起來，並有多站交會，大幅提升捷運轉乘便捷度。圖／取自台北市捷運工程局

東森房屋木柵加盟店店東王鳳英指出，木柵中古屋熱門交易點落在木柵路一至三段及木新路一、二段，實價登錄顯示，木柵路一段近三年總漲幅18.2%、木柵路二段總漲幅11.5%、木柵路三段14.4%、木新路二段4.6%，而木新路一段總漲幅高達23.2%，顯見除南環段周邊與木柵整體房價現正飆升中。

文山區校園、綠地包羅萬有，靜謐幽清的環境，不帶喧囂的商業氣息，僅有純住的恬適氛圍，吸引不少軍公教人員定居。她表示，「在地深耕30年，從一字頭緩緩爬升到三字頭，到現在單價五字頭已司空見慣。」

文山區除木柵之外，景美地區交易也相當熱絡，王鳳英表示，該區目前熱銷預售案為景中街上的「和暘W」，規劃開放格局及二至三房，坪數13至35坪，單價開價85至97萬元，開案至今成交單價最高來到92.3萬元，顯見優質的居住環境，成功吸引購屋族青睞。

文／授權載自 好房網

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