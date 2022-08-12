老一輩堅持遺產土地「共同持分」　專家：繼承者有歧異可這樣處理

老一輩人對於祖產普遍都有相當看重的情感，因此在分配遺產時，往往都會將土地採取共同持分的方式，讓兒女繼承，希望子孫能團結，共同守護這片土地，不被外人奪取。不過有網友卻對此舉深感不解，認為這樣配置恐只把事情複雜化，還容易引來紛爭！

原PO於PTT《HOME－SALE》看板上以「老一輩人財產贈與堅持共同持分的想法」為題發文，他表示，「外公生前分遺產，除了2位舅舅有分到房產外，媽媽與阿姨們分到的只有土地」，而且該土地還是所有子女共同持分的土地！

外公的做法令原PO感到相當不解，「當初明明可以一塊塊分割，一人分走一塊，也比較公平，為何要選擇這種的處理方式？把事情複雜化？未來產權持分者會愈來愈多，只要其中一個持分者亂來，大家可是都會一起倒楣的！」

貼文曝光後，不少內行人給予原PO解答，認為原因源自於長輩過於理想化的想法，以及對於祖產的執著，此舉也確實可能帶來不少麻煩，「共有的土地，很多都是到了子孫那代開始出問題，只是當初一廂情願的長輩也看不到就是…」、「長輩一來怕不肖子孫變賣，二來也希望子孫團結，不出亂子還好，出了亂子，就麻煩大了」、「地產相關稅捐一樣要交，要是欠稅就是所有持分人挨罰」。

針對遺產土地共有問題，律師劉耀鴻表示，根據土地法34-1條，若有兄弟姐妹想處理、變更或是出售共有土地，必須達成「共有人過半數」及「應有部分合計過半數」同意，或是應有部分合計達到3分之2才能直接處理，且需用書面通知其他共有人，無法書面通知則需改用公告處理，此外，對於他共有人應得之對價或補償，需負連帶清償責任。

而倘若土地共同擁有人對處置方式意見產生歧異，則可向土地所在縣市的地政機關申請「法院分割」，共有物分割有2種方式，第1種是將共有物直接分割成數個部分後，再依照應有部分的比例，分配給各共有人，舉例來說，假設有A到C這3個人共有一塊甲地，每個人的應有部分均為1／3，那就剛好可以每人平均分一小塊地，各自取得單獨所有權；第2種是將共有物變賣後，由共有人按應有部分的比例來分錢，而不是分配共有物。舉例來說，若將該地以1200萬元賣掉，每人可分得400萬元，但大家都不取得土地。

文／授權載自 好房網

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