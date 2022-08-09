副都心瑟瑟發抖？塭仔圳又便宜又大碗　將衝擊在地房價？

北部地區近來有不少重劃區，其中位在新莊泰山地區的塭仔圳重劃區，第一區在去年已經完成了地上物的點交，第二區的地上物也在5月時完成拆除，將近400公頃的區域即將進入下一步的開發。

不過在這麼大面積的塭仔圳重劃區旁，卻有個已經開發了超過10年的重劃區「新莊副都心」，一名網友就在PTT的〈home-sale〉版發文，表示自己剛入手一間位在副都心的房子，但看到旁邊有塊完整、面積是副都心4倍大的塭仔圳重劃區，好奇這對於副都心的影響是正面還是負面。

有不少網友抱持著正面態度，表示「區塊越大潛力就越大，現在頭前-副都心-塭仔圳，這加起來的範圍真的非常驚人」、「整體區域提升是正面，但住宅短期會因為供給多而價格停滯」，也有人分析，副都心歷經過了盤整考驗，目前已經有環狀線、機捷等建設，而塭仔圳的開發，代表了政府有心大力推動，當人口越來越多，就有利於附近商業區的發展。

但也有人提醒，新莊副都心的生活機能花了10年都還沒有完善，面積大4倍的塭仔圳重劃區又需要花多少時間才能適合居住？此外，由於塭仔圳重劃區有部分屬於工業用地，可能對於交通和環境有所影響。

目前塭仔圳重劃區周遭所推出的新建案，每坪單價多落在46萬至50萬之間，相較於副都心、頭前重劃區的6字頭房價，一坪就有10多萬的價差，在地房仲業者認為屬於新莊的「房價凹陷區」，隨著未來發展、建設及機能慢慢到位，前景頗受看好，但是在塭仔圳區內的新案大量釋出後，勢必也將衝擊的副都心及頭前重劃區房屋的去化。

然而塭仔圳重劃區廣大的面積仍是一大隱憂，代銷業者曾經分析，重劃區的面積最好是大小適中，面積以50公頃左右為最佳，低於20公頃則發展較受侷限，但腹地太大也未必好，例如淡海新市鎮一、二期規畫446公頃，就會出現餘屋過多的問題。

文／授權載自 好房網

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