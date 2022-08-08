「以大換小」在所不惜！北市18醫院宅齊漲　馬偕蟬聯交易王

國內邁入少子化、高齡化社會，醫療院所不再是購屋族忌諱的嫌惡設施，反而成為時下熱門需求。據業者最新統計，截至今（110）年5月台北市醫療周邊住宅成交實價登錄，整體交易量雖下滑，但價格齊漲，其中中山區馬偕醫院交易量達502件最熱門，再度蟬聯冠軍寶座；而跌幅最明顯是台大醫院，交易銳減64.7％。

永慶房產集團依據近二年實價登錄資料，統計台北市醫學中心及區域醫院周遭的房市價量，「馬偕紀念醫院」以502件交易穩座第一，住宅單價為68.7萬元；而「台灣大學醫學院附設醫院」以42件交易墊底，與去年同期119件相比，減幅達64.7％，住宅單價為87.5萬元。

篩選條件:

1. 交易標的為房地(土地+建物)、房地(土地+建物)+車位、建物。

2. 建物型態:住宅大樓、華廈、公寓、套房。

3. 排除屋齡兩年內、一樓及與親友交易之成交資料。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，馬偕醫院位處市中心，交通發達，中山北路、林森商圈皆有新案推出，新建案每坪單價動輒上百萬為常見市況，加上當地租屋市場需求，吸引不少投資族群，價格上都有成長性及拉抬效果。至於台大醫院交易銳減，主因是幾無新案推出，且周邊大多不是住宅型產品，導致交易量體少，相對存在下跌空間。

針對18醫院交易量下滑，房價卻上漲，陳炳辰表示，各醫院周邊交易量體不大，所以數據波動看起來較明顯；價格方面主要受到地段及成熟商圈因素影響，北市門牌兼顧生活、交通機能，甚至某些醫院宅周邊存在高價豪宅，都使得價格持續走揚，如台北長庚醫院，不僅有雙敦學區還有豪宅。

陳炳辰更透露，國內銀髮族注重醫療，勝過於退休宅，不少長者從舊公寓「以大換小」換屋至醫院附近，寧可選擇小坪數電梯型大樓居住，還能留些閒錢在身上。此外這些醫院宅除了擁有學區或一般租屋族群需求外，有些長者也因長期就醫，選擇就近租屋。

近兩年台北市經衛福部評鑑優良之醫學中心與區域醫院周邊住宅價量（萬元／坪）。圖／永慶房產集團提供

文／授權載自 好房網

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