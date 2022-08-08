「以大換小」在所不惜！北市18醫院宅齊漲 馬偕蟬聯交易王
國內邁入少子化、高齡化社會，醫療院所不再是購屋族忌諱的嫌惡設施，反而成為時下熱門需求。據業者最新統計，截至今（110）年5月台北市醫療周邊住宅成交實價登錄，整體交易量雖下滑，但價格齊漲，其中中山區馬偕醫院交易量達502件最熱門，再度蟬聯冠軍寶座；而跌幅最明顯是台大醫院，交易銳減64.7％。
永慶房產集團依據近二年實價登錄資料，統計台北市醫學中心及區域醫院周遭的房市價量，「馬偕紀念醫院」以502件交易穩座第一，住宅單價為68.7萬元；而「台灣大學醫學院附設醫院」以42件交易墊底，與去年同期119件相比，減幅達64.7％，住宅單價為87.5萬元。
篩選條件:
1. 交易標的為房地(土地+建物)、房地(土地+建物)+車位、建物。
2. 建物型態:住宅大樓、華廈、公寓、套房。
3. 排除屋齡兩年內、一樓及與親友交易之成交資料。
全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，馬偕醫院位處市中心，交通發達，中山北路、林森商圈皆有新案推出，新建案每坪單價動輒上百萬為常見市況，加上當地租屋市場需求，吸引不少投資族群，價格上都有成長性及拉抬效果。至於台大醫院交易銳減，主因是幾無新案推出，且周邊大多不是住宅型產品，導致交易量體少，相對存在下跌空間。
針對18醫院交易量下滑，房價卻上漲，陳炳辰表示，各醫院周邊交易量體不大，所以數據波動看起來較明顯；價格方面主要受到地段及成熟商圈因素影響，北市門牌兼顧生活、交通機能，甚至某些醫院宅周邊存在高價豪宅，都使得價格持續走揚，如台北長庚醫院，不僅有雙敦學區還有豪宅。
陳炳辰更透露，國內銀髮族注重醫療，勝過於退休宅，不少長者從舊公寓「以大換小」換屋至醫院附近，寧可選擇小坪數電梯型大樓居住，還能留些閒錢在身上。此外這些醫院宅除了擁有學區或一般租屋族群需求外，有些長者也因長期就醫，選擇就近租屋。
文／授權載自 好房網
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