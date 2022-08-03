換屋族房地合一「重購退稅」被打槍…慘遭補稅118萬 竟跟台電有關

換屋族申報房地合一「重購退稅」，符合無出租營業、戶籍遷入，竟然不符資格，必須補稅？資深地政士提及，有一名屋主今年1月以總價1500萬元在台中買房，4月以1450萬元出售桃園房子，而桃園房子是在109年6月買入，房地合一稅粗估高達120萬元，但房仲一句「可以重購退稅」，讓他很阿莎力的賣掉了。

資深地政士陳勝樺說，一名王先生在台中工作兩年，111年1月購入台中的房子花了1500萬元，4月房仲將他桃園房子以總價1450萬賣出，並提及「兩邊都沒有出租營業，在出售時戶籍有在出售房屋內，可以辦重購退稅，並在申報房地合一時，直接扣掉加上一些成本費用，等於是不用繳。」

但在6月底後，稅務承辦員打電話給地政士說，無法適用重購退稅，要補徵118萬元稅額。這讓王先生相當疑惑，都有符合出售及購買的房屋辦竣戶籍登記並居住，且該房屋無出租、供營業或執行業務使用，怎麼不符重購退稅？

陳勝樺指出，「因為無居住事實」，王先生已在台中工作兩年，平常只有假日偶爾回桃園，國稅局除依王先生工作狀況，另依台電「低電度認定空戶紀錄」認定王先生並無居住事實，不符合自住房屋土地重購退稅。

陳勝樺說，該案後續仍在處理中，但也提醒民眾，要申請房地合一重購退稅，一定要有居住事實，否則誤以為可以重購退稅，結果卻得補稅逾百萬元，損失慘重。

文／授權載自 好房網

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