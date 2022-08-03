房市泡沫破滅　9區遭點名

面對房市泡沫誰敏銳度最高？就是銀行業者。日前就有行庫「自主選擇性信用管制措施」，點名部分區域，將壓低新房貸案的成數，包括新北三峽、五股、淡水、林口、新莊與桃園青埔的重劃區，此外，屏東、台南與宜蘭部分地區，也被銀行業者認為有「漲過頭」現象。

過去兩年全台房價大漲，但今年面對目前升息、熱錢退場、台股股災與通膨後帶來的通縮隱憂，遞延效應逐漸影響到房地產，加上央行祭出打炒房措施等，房地產面臨「消風修正」，銀行業者為降低放款風險，不僅鑑價趨於保守，也壓低部分區域新房貸成數。

例如三峽、五股、淡水和青埔，除非是交通運輸共構點，否則大多數房貸案成數被壓低在5至6成；此外，台南「蛋殼區」因科學園區效應大漲，但銀行認定「漲過頭」，貸款成數也被大幅壓縮。

房市專家、消基會房委會委員張欣民指出，銀行房貸鑑價會分為A、B、C、D甚至更細的區分級別，上述銀行業者點名特定區域，將壓低新房貸案成數，形同「自主選擇性信用管制措施」，也象徵評列房市泡沫危機區域，購屋民眾需特別留意，避免買在高點或簽約後遇貸款不足問題。

張欣民表示，所謂房市泡沫，就是超漲部分「消風修正」，對銀行來說，要保障債權，針對房貸案的鑑價就會回歸房市基本面，包括捷運交通、學區、生活機能等。如此反推，民眾也可得知哪樣的地點、產品，真的保值抗跌，避免在房市泡沫破裂中，淪為輸家。

文／授權載自 好房網

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