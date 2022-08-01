地政局公布今年Q1房市溫度

台北市政府地政局28日發布2022年第1季房市指標溫度計。住宅市場供給面由偏冷黃藍燈轉穩定綠燈，需求面由過冷藍燈轉偏冷黃藍燈，交易價格面維持過熱紅燈，三者構面分數皆上升；交易量能面維持穩定綠燈，構面分數下降；負擔面維持過熱紅燈，構面分數持平。

供給面由冷轉綠 市場供給由冷轉穩

台北市地政局新聞提及，供給面第1季由偏冷黃藍燈轉穩定綠燈。受到住宅建築貸款核准金額及住宅建築貸款周轉率指標上升影響，構面分數由3.5分上升至6分，高於去（2021）年同期的3.25分黃藍燈、前5年均值的4.19分及前10年均值的4.09分，市場供給由冷轉穩。觀察前5年及前10年均值趨勢，中長期供給尚稱穩定。

需求面冷度微升需求持續低迷

需求面第1季由過冷藍燈轉偏冷黃藍燈。受到登記結婚對數指標上升影響，構面分數由2分上升至3.33分，高於去（2021）年同期的2.33分黃藍燈，低於前5年均值的4.05分及前10年均值的4.31分。近期市場需求仍保守。觀察前5年、10年均值趨勢，中長期需求持續下降。

交易價格面仍過熱市場價格持續走高

交易價格面第1季維持過熱紅燈。受到住宅價格指數上升影響，構面分數由9.6分上升至10分，高於去（2021）年同期的9.2分紅燈、前5年均值的8.81分及前10年均值的8.34分。觀察前5、10年均值趨勢，中長期市場的價格仍居持續升高走勢。

交易量能穩定市場量能持穩

交易量能面第1季維持穩定綠燈。受到買賣移轉棟數、建物買賣周轉率及不動產經紀業開業家數下降影響，構面分數由6分下降至5分，低於去（2021）年同期的6.67分黃紅燈、前5年均值的5.57分，高於前10年均值的4.68分，近期市場交易量能維持穩定。觀察前5、10年均值的趨勢，中期市場量能下降、長期市場量能將續升。

負擔仍重 住宅負擔仍高

負擔面第1季維持過熱紅燈。各項指標及構面分數皆持平，且高於去（2021）年同期的8.50分紅燈、前5年均值的7.88分及前10年均值的8.16分。觀察前5、10年均值趨勢，中長期住宅負擔仍高。

由以上可知，即使台北市房價持續升高、負擔仍重，市場交易量能大體上仍穩，但仍有下滑跡象；而相較下，原先持續涼冷的供給與需求面，則皆有緩步回溫跡象。

文／授權載自 住展房屋網

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