購屋取得折扣價 別忘實價報稅

提醒民眾，若有個人向建設公司購入房屋土地時，如在簽訂買賣契約後有取得折扣優惠，未來出售房地列報取得成本時，應要以扣除折讓後的實際支付金額作為該不動產的買入成本。

報稅虛報取得成本 補稅罰鍰伺候

財政部高雄國稅局新聞提及，民眾沈先生於2020年與建設公司簽訂房屋土地買賣契約，買賣總金額為1,400萬元，簽約後與建設公司協議折價300萬元，取得銷貨折讓證明單後，並未再重新簽約。2022年出售該房地，申報個人房屋土地交易所得稅時也僅檢附買賣契約書，並以1,400萬元列為取得成本，經國稅局查得銷貨折讓資料，認定沈先生虛報取得成本300萬元。除應按照持有期間未逾2年適用之稅率45％核算，應補徵稅款135萬元外，另考量其違章情節後，依所得稅法規定裁處所漏稅額2倍以下的罰鍰43萬2千元。

該局也提醒民眾，由於民眾在持有房地後，往往經過一段時間才出售，因此民眾購屋簽約後，如果有發生折讓的情形，記得要保存單據，以免日後出售時誤以折讓前的契約總價申報成本，而遭受要補稅的處罰。

但，若民眾雖有上述虛列成本的情況，只要在未經他人檢舉或稽徵機關進行調查前，能夠自動補報且依法加計利息補繳所漏稅額者，就可免受處罰。

文／授權載自 住展房屋網

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