逃命潮GG？房仲回報「0帶看」 屋主開始懂了

房市受到升息、疫情波及，六都4月的買賣移轉棟數「雙率雙衰」，呈現月減與年減，正在待售屋房子的屋主，也感受到看屋客的退散。一名多屋族農曆年後將高雄市地段不錯的中古屋委託房仲銷售，但房仲回報4月至今一組客戶都沒，讓他認定，「逃命潮已經結束了。」

該名屋主屬於多屋投資客，在2008年金融海嘯期間購置多間嘉義、台南、高雄區內傳統蛋黃地段中古屋，因以幾百萬低價購置，長期收租，已經回本。去年農曆年前他處分部分房產，甚至出現才剛委託房仲銷售，一天就賣掉的搶房景況。

4月六都買賣移轉棟數「雙率雙衰」。圖／取自僑馥建經

「現在市場不同了。」該名屋主，近日接受記者訪問指出，高雄蛋黃地段中古公寓，房仲回報4月沒人來預約看屋，讓他明白，升息、熱錢退場與疫情干擾，已經讓房市出現變化。

不過，同一時間，卻有台南房仲遇到簽約前一刻，屋主毀約不賣的案例。對此，房市專家、消基會房委會委員張欣民表示，高雄屋主對市場敏銳度高，應也預料接下來會待售一陣子，後者台南屋主臨時不賣，有可能是近幾年才進場的投資者，認為小賺出場不甘心，因此期待疫情趨緩後，再賣到設定的價位與獲利幅度。

對於今年疫情趨緩後，是否會重演2020年與2021年的「疫後大噴發」劇本？張欣民認為，不會，因為美國與諸多國家表態即將縮表，以及國內房價已締造波段漲幅，目前沒有支撐房價上攻的大利多，要歷史重演並不容易。

文／授權載自 好房網

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