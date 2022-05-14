為了學區「全家戶籍遷走」地價稅暴增四倍

家庭成員若有戶籍要遷出，千萬別「全家遷出」以免地價稅暴增四倍。近年出現不少案例是，家長為了小孩學區，因而將戶籍遷出，有的甚至全家都遷走，即便有居住事實，但地價稅卻會從自用變成一般稅率，兩者相差四倍。

桃園市政府地方稅務局就有遇到民眾詢問，為了小孩學區，將戶籍遷出，實際上還是住在原址，地價稅為何被改按一般用地稅率核課徵。主因在於「戶籍全部遷出」，已經不符合自用住宅用地要件，而將自戶籍遷出的隔年起改以一般用地稅率課徵，嗣後再遷入戶籍時，則必須重新提出申請，經核准後才能適用自用住宅用地稅率。

根據《土地稅法》第9條規定所謂自用住宅用地，是指土地所有權人或其配偶、直系親屬於該地辦竣戶籍登記，且無出租或供營業用的住宅用地，民眾若因學籍或其他原因將戶籍遷出，雖實際居住該地，仍不能適用自用住宅用地稅率。

建國地政士事務所所長劉坤圖表示，地價稅稅率分一般用地稅率及特別稅率，一般用地稅率是按基本稅率千分之10累進課徵至千分之55；自用住宅用地稅率則屬於特別稅率，按千分之2計徵。 他表示，地價稅自用住宅有3項條件2個限制，包括土地所有權人或其配偶、直系親屬於該地辦竣戶籍登記；無出租或供營業使用，以及土地上之建築改良物屬土地所有權人或其配偶、直系親屬所有。

2限制則為都市土地面積約90.75坪以內；非都市土地面積約211.75坪以內；此外，土地所有權人與其配偶及未成年的受扶養親屬以一處為限。

文／授權載自 好房網

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