旅館轉型再推進 加碼345戶社宅

由內政部推動的「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」，於近日再通過3件申請案，計有345戶住宅，合計今（2022）年3月24日通過的227戶，合計共有572戶住宅，可提供民眾承租。

國家住都中心指出，本次通過的3個案件，分布在新北市三重區、新竹縣以及台北市精華區，建物條件及周邊生活機能，皆符合轉作社會住宅使用。業者在案件審核通過後，將著手進行裝修，配置家具、家電等，且部分案件規劃在公共空間設置簡易料理區、垃圾集中區等設施，提升住戶居住品質。

北部大規模旅館轉社宅 最快年中招租

國家住都中心資料顯示，第1個通過的案件，位於新北市三重區，由60戶旅館轉型，距離捷運站僅10分鐘路程，交通、生活機能都不錯；第2案位於新竹縣，由私有房舍轉型為15戶社會住宅，鄰近大專院校，距離火車站12分鐘步程，適合上班族及學生承租；第3案位於台北市精華區內，緊鄰捷運綠線，共規劃270戶9至10坪的小房型產品，預計將於今年中旬啟動招租作業。

國家住都中心表示，為鼓勵更多閒置建物加入「旅館轉社宅」計畫，凡是加入計畫的旅館、民間住宅及公有房舍等房屋，可享有免徵地價稅、房屋稅的優惠；另外，市政府將提供每戶4萬元的修繕補助，提升住宅品質，且提供市價租金差額補助、最高10％房間總數的空房補助，以及每次3,000元的公證費補助，降低業者經營風險。

文／授權載自 住展房屋網

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