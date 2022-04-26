六都Q1房市交易 台南奪冠

根據六都地政局資料顯示，今（2022）年3月六都不動產買賣移轉棟數，月增皆超過50％以上，其中以台南市月增69.7％最多、年增17.8％，穩站六都之冠。統計今年第1季六都移轉棟數，成長率達4％，創下六都11年同期新高。

依六都地政局統計資料，除了桃園、高雄年增率未到10％以外，其餘四都皆達到10％以上的水準，其中台北市交易量創下近8年新高，新北市、桃園市、台中市則刷新11年紀錄，高雄市則改寫15年以來的紀錄，而台南市創下自1999年起的新高。

329檔期熱 5大銀行放款率漲0.126%

觀察中央銀行近日最新公告，今年3月台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀等5大本國銀行，新承做放款平均利率為1.293％，金額達956.79億元，月增362.22億元。據統計資料，3月資本支出貸款，較上個月遞減0.009％，央行經研處副處長蔡惠美解釋，主要每逢329檔期，建商會為新建案做準備，因此撥動土建融率，牽動資本支出貸款因龐大的貸款額，導致支出利率略下降。

整體而言，六都房市在3月表現中，以中、南部最熱鬧，前3名依序為台南市月增69.7％、高雄市65.9％、台中59％；若以年增來看，台南年增達17.8％、台中年增17.2％、高雄年增為9.8％。北部則以台北市獨霸第一，月增67.1％，新北市月增60.7％、桃園市月增53.1％。

文／授權載自 住展房屋網

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