中小型建商退場 八大行庫半數遭波及

八大行庫近日公布最新的中小企業放款數，據統計，今（2022）年3月中小企業放款較2月多了54億元，與去年底相較卻減少127億元，對此行庫高層指出，主要是中小型建商退場，影響一半的八大行庫放款，預估今年5月將回到去年底水準。

在全體行庫3月放款餘額中，以華南銀行94億元居冠，第二、第三名則由台灣企業銀行及彰化銀行拿下，分別為49億元與42億元。根據資料顯示，八大行庫3月總放款餘額為5.22兆元，較上個月增加54億元，戶數為33.64萬戶；資本額低於3千萬元以下的放款量，計有1.63兆元，約27.8萬戶。

青創貸款救命 部分行庫放款戶數不減反增

行庫主管指出，其中不少中小型建商受土建融成數影響，從原本2成自備款，調整至6成自備款，因此放棄投入新建案，將手上持有的土地賣給大型建商，導致多家土建融業務量較大的行庫，放款量呈現負數成長。

行庫主管表示，其中有些行庫受惠於青創貸款，雖然總放款量衰減，但放款戶數卻反增，而青創貸款放款金額及規模比一般的中小型建商還要小，所以總放款量與戶數變化狀況，則有成反比走向的趨勢。

文／授權載自 住展房屋網

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