建案施工我家遭殃 如何自保謹記三原則

近幾年工地鄰損意外頻傳，傷及民眾居住安全，專家建議，發生損害民眾應掌握3大原則自保，首先，家中附近若有建案進行開工時，民眾會收到鑑定鄰房現況通知書，此時應盡可能配合調查，做為日後住家受到損害的佐證；再來，觀察牆壁、梁柱以及室外基地旁邊外牆、馬路旁在施工時是否有新增裂縫，以及一旦發現異常狀況，就要立即且主動向施工單位反應，在第一時間進行監測或補強。

天坑非無徵兆 連續壁破損易引發掏空

近期建案施工頻傳，其中之一像是天坑及地層下陷等現象，但其實並非一夕之間變化造成的，建築安全履歷協會理事長戴雲發指出，導致路基掏空原因有很多種，包括地下管線、箱涵破損、工地擋土設施作業，造成連續壁體表面破損、或是在開挖地下室時，一不小心超抽地下水，等等都容易馬路形成天坑，進而造成鄰損事故發生。

以近期常發生的鄰損事件來看，大多是連續壁破損而引發事端。戴雲發解釋，所謂的連續壁，就是建築物地下工程周圍的鋼筋混凝土牆，屬於建物「主要結構」的一部分，用來於支撐並且擋土、擋水，也是住宅大樓地下室的外壁，屬於保障大樓地下室結構安全的重要屏障。因此，假如連續壁出現破損，水與沙土就會從破口往基地內滲透亂竄，之後就會掏空外面地基，形成天坑，造成鄰損現象。

原則1 施工前鄰房現況鑑定不可少

若要避免這種鄰損事件發生，民眾究竟該怎麼做？戴雲發表示，首先一般來說，建案施工前，營造商應聘請技師或公正第三方先至附近民宅查看屋況並辦理鄰房現況鑑定，若之後發現屋況有因施工損壞，便可依據查證。因此建議民眾假如遇到建商要求入內拍照的話，最好還是不要拒絕，才能保障自身權益，釐清責任歸屬。

原則2 施工中仔細觀察環境變化

再來，在建案開始施工的時，住戶也應多留意自家大樓與周邊馬路，並拍照紀錄觀察，包括牆壁、磁磚或柏油路面是否出現裂縫或破洞，若因施工產生裂縫可能代表發生變位了，這時就需要進一步注意裂縫或破洞是否在短時間內持續惡化，例如裂縫變長、變多等等，一旦發現異常狀況，需即時向施工單位反應，並於第一時間進行監測或補強，可避免憾事發生。

原則3 鄰損發生儘速向主管機關申訴

民眾若碰到天坑、牆壁龜裂或房屋傾斜等鄰損事件時，除了在當下迅速遠離現場，注意好自身人身安全、報警請警方趕快拉起封鎖線之外，若懷疑房屋受損與鄰近工地有關，應與建商進行溝通協調，並報請建管處派員前往處理。戴雲發表示，通常建管處會請結構技師公會、土木技師公會、建築師技術公會等第三方公證單位來判定損害原因是否是鄰地施工造成，若真的屬建商造成，且鄰損情況已達到危害居住安全之虞，建管處就會要求建商暫時停工，或是等到工程穩定後，協助處理災損房屋，再看看後續安置、賠償該如何處理。

建商在施工過程中，各種數據監測應當都要好好掌握。圖／由戴雲發提供

天坑非無解 專家籲落實第三方監督

不過，朵卡室內設計師邱柏洲也表示，想要預防天坑，可以遵循SOP，其中連續壁工程區分幾個階段，首先是要填充穩定液，開挖過程要在槽溝中填充穩定液，壁面開挖也要避免造成開挖偏斜；此外也要以水尺檢測深度，確定槽溝深度以及檢視是否有超挖情況，並且以超音波測定儀量測壁面垂直度與壁面情況；而建商在施工時，應當要進行各項安全觀測系統監測，並每週定期完成「安全觀測報告書」提供營造廠技師進行研判、開挖過程隨時注意連續壁之面部完整性及是否有滲漏之地下水等。

但邱柏洲也坦言，除了還在挖連續壁等基礎工的建案會出現天坑，快蓋好的建案周遭也是有可能會出現的，而建商除了必須賠償受災戶、面臨建管處罰款之外，拉長工期、交屋延期或是損害公司聲譽才是大事，他認為，政府應當立法規，要求建案每個階段SOP報告書認證，並經由第三方監督，確認建商每個標準步驟有做到確實，才可維護住宅品質。

近幾年工地鄰損意外頻傳，專家認為應請第三方監督建商施工品質。 圖／591房屋交易網

TIPS:

民眾買房時，一般都知道要挑選口碑較好的品牌建商，但常忽略的是，營造廠同時也是影響房屋建築品質的關鍵，因此民眾除了可以先搜尋營造公司的工程實績與過往評價外，也可以直接向已購戶打聽該營造廠的建築品質，若營造廠為建商的子公司，日後有修繕需求，通常建設公司可以快速請旗下的營造廠修繕，省去還要再外包的繁瑣程序，更有保障。

文／授權載自 591房屋交易網

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