超高溫惹禍？頭暈...民眾入住裝潢新家「竟發生這狀況」！

全台灣過去幾天就像是火燒島一樣，高溫飆破36-38度以上，氣象局連續幾天發布高溫警報圖，提醒民眾注意，多喝水避免產生熱傷害。高溫外出像烤肉，即使待在家裡面也可能會引發傷害？且居然是和家裡的裝潢有關？住宅消保會顧問吳翃毅博士表示，有民眾致電住保會詢問，入住裝潢新家後，除了覺得新家的味道持續著，不開冷氣的話，隨著氣溫高升，味道越來越加劇，除了覺得頭暈、不舒服，手腳也出現紅點（紅疹），民眾有此情況，根據經驗判斷，很有可能是受到甲醛危害，出現症狀，建議先到皮膚科看診。

吳翃毅指出，針對建材含甲醛，台灣有綠建材標章標榜低甲醛，要注意的是低甲醛，而不是沒有甲醛，再者裝修居家，無色無味的甲醛，除了櫥櫃平板木材、木地板，加上塗料、接著劑都藏有隱形殺手甲醛的蹤跡，眾多材質再加上傢俱，還有軟裝類的窗簾，佈置類的小物都含有甲醛，一加一再加一的加乘效果，室內的甲醛或苯類有可能超標，濃度過高的時候，聞起來有刺鼻感。

吳翃毅提醒民眾，甲醛在低溫下不容易逸散，隨著這幾天天氣熱，導致逸散效率增加，如果在家不開冷氣的話，甲醛在室內溫度35度釋放量是在25度的1.97倍，就有可能引發頭暈或是讓人體的皮膚出現較刺激、較敏感，容易泛紅等等問題。

除了裝修後有甲醛疑慮，也可能出現苯類問題，櫃體板材的黏著劑或是油漆塗料等等，含有不同程度的苯類，苯類的味道聞起來像是強力膠，味道較難聞，民眾的警覺性比較大，通常可以多開窗，加強空氣循環，約莫半年內可逸散。

吳翃毅表示，裝修建材潛藏甲醛危機，釋放期長達3～15年才能逸散，除了居家通風循環除甲醛之外，最好的方式是除甲醛。坊間很多除甲醛方法很多，要特別注意的是因廠商良莠不齊，除甲醛後要求空調全開再檢測甲醛，實際上甲醛在低溫下不易逸散，除完甲醛後進行檢測時，室內門窗一定要緊閉，而且不能開空調的一小時後，再進行甲醛檢測作業，才不會讓廠商技術性作弊，花了錢也達不到效果。

以環保署制訂室內空氣品質的安全標準為甲醛濃度0.08ppm，住保會建議採取更嚴格標準為0.06ppm以下（包括0.06ppm），以預防日常上班6～8小時以上的常態狀況，且回到家甲醛濃度就超過0.08ppm的現象，以有效確保室內空氣品質及居家健康環境。

文／授權載自 好房網

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