台灣位於多地震環境與颱風路徑的要衝，每年平均地震超過兩萬個，有感地震更不在少數，而每逢七至九月颱風季節，平均更受到三至四次颱風侵襲，因此國內建築對於結構是否抗震，及抗風雨強度更為講究。時序即將進入七月颱風季，當民眾在購屋時，無論是預售屋、新成屋或中古屋，該如何挑選抗震、防颱的好宅呢？

颱風季節將至 抗震防颱好宅這樣挑。圖／住展房屋網

一、 抗震好宅

結構儘量避開不規則造型：規則性建築的平面形狀可為方形、矩形或圓形，一棟方形或矩形的建築，若僅具有輕微的凸角，仍可視為大致規則的建築結構系統，但若凸角的尺寸過長、過大或房屋某樓層的重量與其上下相鄰的樓層有明顯的差異，又或者房屋結構在某些樓層有過大的退縮，或房屋結構在兩棟中間有低樓層群樓將兩棟連結在一起等，則應視為建築結構平立面不規則。這類建築遇到地震時，會改變房屋各個柱子所受的側力分佈，導致房屋扭轉在轉角處，形成集中應力造成破壞。結構不規則不代表一定不安全，只是相較規則建築來得更容易在地震晃動中受到破壞，甚至產生房屋裂漏水的情況。

建築物本身的大樑大柱是否出現四十五度斜裂縫：房屋結構整棟皆是命運共同體，判斷結構是否安全不能只看自家樓層，必須從大樓外觀、公共空間、地下室、樓梯間至住家內部，只要結構沒有被裝潢遮蔽的地方，都應查看是否有異常歪斜、沉陷，或出現四十五度斜裂縫狀況，並檢查門窗是否有擠壓變形，亦可詢問左鄰右舍是否也有損害。不論透天、公寓或大樓，地震對建築物的影響所造成的裂縫都是以四十五度斜角呈現，如果有出現，則代表房子在興建時，施工方式可能有問題或品質不佳，其抗震能力也相對差。

二、 防颱好宅

避免單薄結構的建築：例如狹長型如同「薄片屋」般的建築，這類在小基地上砌高層量體的建築，單薄結構體是一項隱憂；一旦遇強震，其中一根柱子發生破損剪斷失去支撐功能，就很容易變成「軟腳大樓」。當遇到強風時，因搖晃程度大，所以居住舒適性會較差，但搖晃劇烈與否，仍依建築結構有所不同。

鋁門窗三大基本要求：一棟讓人住得的舒適的建築物，必需有良好的採光及通風，採光與通風的問題關乎最基本的居住需求，而這兩點都必須靠鋁窗作為室內空間與大自然間的介面，以能阻絕不必要的風雨等進入。颱風天時，一般非山區住宅最常聽聞的災損，大概就是玻璃窗破裂和滲水，因此，鋁門窗在安全性上需具備抗風壓強度、氣密性、水密性三大基本要求。

A.抗風壓強度：

是指窗體在結構不受損及不彈出之下，窗體所能承受的最大風壓，在選擇窗體的抗風壓性能時，可參考住宅的地理位置及周遭環境。若抗風壓不足，可能造成窗體結構產生變形、開關困難，嚴重者窗體彈出，危及生命財產安全。

B.氣密性：

是指當風吹向玻璃門窗時，能允許風吹進室內的量體。氣密度表現愈優異的門窗，除受噪音干擾的程度愈低外，濕氣會進入屋內的程度也會愈低，可避免傢俱發霉、地板與牆面潮濕等問題的發生。此外，氣密性差的門窗也會造成冷、暖氣的外洩，產生過多不必要的能源耗損。

C.水密性：

是指將窗戶的窗扇緊扣情形下，外部加以風壓及噴水量模擬颱風時風雨同時拍打，此時窗戶可防止雨水滲入的能力，其依建築物所在的區域及建物高低之風雨程度不同，建築規劃設計者會按照規範選擇符合該區域或更高等級的水密性的鋁門窗，為居住者的使用舒適性把關。

地震和風災都可能會造成住宅漏水現象，而建築物從設計規劃、選料、施工至完工可使用，各階段的防水工程均可能影響整體建物防水之效果及品質，一般建築最容易出現滲漏水的地方，多發生在外牆、窗角、地下室及頂樓，若長年漏水不解決，將會降低建築物的結構安全，影響建築物正常壽命週期。

因此，要降低房屋滲漏水發生機率，預防更重於治療，建築物滲漏水的問題相當複雜，若要避免，則建築物的結構規劃設計與施工品質兩者皆很重要，而其中施工品質不良更是目前國內建築不安全最主要的原因。有時候大家會認為牆壁不是主要抵抗地震的結構，所以樓仔厝就變成「漏」仔厝，事實上，外牆面漏水是最常造成購屋糾紛的，因此採用更好、更創新的建築安全工法，增加建築耐震、防裂、抗漏水能力及延長建築物使用之耐久性，才是未來建築業的新趨勢。提醒大家，隨時做好防災準備，選擇符合建築法規的住宅，能有效降低地震與颱風所帶來的災害風險。

文／授權載自 住展房屋網 ／ 戴雲發理事長

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