重建後能蓋多大　這項條件也有影響

因政府推動及各種獎勵之下，危老重建的核准案件逐年增加，顯見民眾越來越重視居住安全且積極的汰舊換新，在這幾年推動都更及危老重建時，可以發現大部分地主都已了解土地使用分區的概念，知道商業區、住宅區容積率的不同會影響到建築能蓋的面積大小。

但有一情況是基地雖然位於有高容積率的使用分區，卻被建築師或建商告知實際上不能蓋這麼多，其原因可能在於建築面前的道路太窄，根據建築法規容積不能用到這麼多。此篇與大家介紹影響都更危老重建的一大因素－「建築基地臨路」。

在重建之前有一件重要的事－先確認基地是否有建築線

基地不論是單面臨路、雙面臨路，還是四周都有計畫道路、道路多寬，不同建築基地的臨路條件都會影響到建築的規劃設計。若不幸建築基地因為在過去還沒有都市計畫的時候就蓋好，並沒有鄰接任何計畫道路、現有巷道，平常回家的通道也無法申請建築線指定，此時該基地就無法單獨興建。這時必須先擴大基地、整合其他老舊房屋或土地到有建築線的地方，方可進行重建。

許多建築規畫項目都受面前道路寬影響，包括開頭提到的容積率，新建建築能開設的店面種類、建築能夠蓋多高也與面前道路寬度有關。為避免行人走在道路上感到壓迫，《建築技術規則》中也規定建築物高度以3.6比1的投影於面前道路不得超過道路對側境界線。此外，不同地區可能有不同的檢討原則（如台北市），不過都還是會有建築物高度限制線，例如《都市危險及老舊建築物加速重建條例》中，為了使狹小巷道中的舊公寓重建後不用因法規限制建物要逐層退縮，就有放寬建築物高度的規範，各地方政府亦有制定相關的建築物高度放寬法規規定。

除了法規上的規定，「營建成本」也與臨路條件有很大的關係

營建成本不僅僅是受建材設備、建築工法、人事成本等影響，施工動線也是營造廠在算營建成本時的一大考量，例如施工期間施工車是否能夠進出、大型建材要怎麼運至基地等問題，營造廠都要事先全盤考慮。倘若基地的臨路過於狹窄或是從馬路開到基地路線過於複雜、困難，施工時可能就要使用較小的車並多趟載運至工地，或是施工過程中封路、需利用吊車，舊房屋拆除及重建施工困難，又較容易發生鄰損等問題時，以上種種都可能會導致營造成本的增加，可想而知，當重建成本過高時，地主能分回的價值可能會不如原本預期，導致重建意願降低。

雙北地區許多老舊房屋都位於巷道內，加上近幾年營造成本高漲，地主重建時更應尋求專業團隊協助檢討。圖／中力都市更新提供

在都市設計中，政府在對道路與建築物的設計和規劃要考慮到多種因素，例如交通流量、行人路線、建築物與周圍環境的連接性、緊急救災空間等等，經過對城市的整體規劃和人民的生活品質做整體考量後，制定出針對各區域合適的法規，因此如果本身基地臨路條件不佳，建議地主可以詢問鄰居是否有意願一起重建，當重建基地規模較大時，可以降低整體營建成本，大基地對於工程發生意外的風險性也較低、對建築規劃及市容也相對更好。

我要提醒大家，《危老重建條例》的獎勵時程自今年5月12日將從4％調降至2％，明年5月12日後將僅剩1％，當民眾在有意願進行危老重建時，可先尋求專業、有實際都更危老重建成功經驗之建築師或都更顧問團隊協助檢討，儘早針對此基地最佳的重建方案，並把握機會提出申請，找到在改善居住品質的同時也能達到重建的價值與效益。

文／授權載自 好房網

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