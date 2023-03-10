【都更Q&A知識+】更新後坪數取得

「都更」是依照權利變換計算價值，以每位地主「都更前的土地價值持有比率」(土地權值比)。地主戶常關心的「坪數」是不具意義的。更新單元內的不動產都會在更新前委託三個估價師先做估價，其估價內容包括：更新前房地的價值、更新後新房地及車位的價值與拆遷補償費及租金補貼等金額之估價。

「更新前的舊屋」(房地產)計算建物殘餘價值率所算出之更新前「土地權利價值比」去參與都更，而都更所需要的成本，就是所謂的「共同負擔」(成本與費用及風險管理費)，亦均由估價師推算之「土地權利價值比」，去分享更新後利益與負擔更新期間之全部(共同)負擔(包括：成本與費用)。＜如下圖＞

另外特別提醒如下幾項費用，仍宜經「更新會大會」共同討論或議決：

(一)拆遷補償費：

拆遷補償費，一般均依照拆除的面積給付，按理拆遷補償的(單價)估值，會因其結構而有所不同，且均由估價師所估定。只是，倘若舊建物確有特殊的設備與特殊裝修，且可提供單據佐證外，估價師亦可能屬於難於認定。另外，更新前的違建也可要求拆遷補償，只是違建就是非合法之建物，其增建部分之拆遷補償費部分，仍需由估價師估價後「評估」之。

(二)租金補貼：

更新期間，因更新前地主均已遷出更新單元，無論其有無其他房屋可供使用，在權利變換體制下，均可在共同負擔中，編列「租金補貼」(約更新期間＋12 個月或 6 個月)之更新前「住戶補貼金額」。此租金補貼，除估價師估定外，可由更新會訂出標準，再依此標準計算租金補貼金額(包含店面與住家)，其屬增建或違建者，此部分依法不能要求租金補貼。

（本文摘自《都更QA大全（一）》，現代地政雜誌社提供）

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