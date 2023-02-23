【都更Q&A知識+】都更有哪些利益？

都更整合過程中，如何讓地主「同意或有意願」參與都更，其相關之都更專業與「技巧」、「策略」及「地籍、地權、地價、地稅」等不動產知識，是都更個案成敗與否之關鍵。也僅有正確的專業觀念，才能對都更盲點或衝突發揮其折衷之作用。易言之，都更過程中之溝通協調，屬重中之重，尤其是「利益與利害」所造成之互信不足或衝突與盲點，更屬急迫需要克服之瓶頸。

統計顯示，全台有高達 460.66 萬戶的建築物是需要更新與改建的，所以參照都更條例或危老條例，需執行之老屋重建政策，絕對是未來不動產市場的主軸，更是台灣島內經濟，得以不靠外銷，經由內需活化經濟之基礎所在。

都更所帶來的環境上的效益

居住品質及居住環境，必然會因為都更之建築規劃與設計規範，而將基地附近的環境，包含:法定空地之綠化、植栽、衛生下水道、污水處理、汽機車停放管理、大樓電梯、消防設施、垃圾處理等予以全面性改善，且進入都更程序後，另會要求全體地主產權信託，更不會發生有產權被查封或未辦繼承登記，因而阻撓都更程序進行之情事發生。

都更所帶來的經濟上的效益

1.坪數增加:

「都更」有容積獎勵(坪數增加)，但究竟增加多少還得看使用分區或原有之使用容積(面積)，乘上可申請之容積獎勵值，始可確定。

2.產品增值:

經過改建之全新房子，其價值必然會因為產品之規劃，再加上建造成本與裝修成本，而提升其價值，尤以安全品質與居住環境及公共設施之改善，更會同步增加房屋之潛在經濟上與物理上之價值。

3.建商效益:

通常建商願意操作的合建產品個案，均會將建商可獲得之利潤設定在20%到30%之間，倘若沒有利潤，建商根本不願意參與重建。換句話說，建商願意主動參與的都更案件，一定要有相當的利潤。

4.同意戶效益:

一些建商不願參與之都更案件，如改由地主自地自建(自主都更)，此時同意戶願意自行出資者，除可享有更新後價值外，原本屬於建商的效益，也將變成同意都更且為出資者之「出資利益」。此與不同意戶(不願出資)者，僅能享有更新後建物增值之效益，仍屬有別。

（本文摘自《都更QA大全（一）》，現代地政雜誌社提供）