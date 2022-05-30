廣告誤導消費者 依規定罰30萬

公平委員會近日頻密進行調查，查獲不少廣告內容不實的建案。公平委員會在今（2022）年5月25日公告，位於花蓮縣花蓮市的「富利站前」建案，其廣告刊載「小坪數創造大空間」、「魔術空間」等廣告用語，涉及誤導購屋者及違建情事，依《公平交易法》第21條第1項規定，處康承建設開發有限公司30萬元罰鍰。

建商涉違建無申請夾層建照

公平委員會表示，「富利站前」建案在房屋交易網上所刊登的廣告，刊載「3米6閣樓上下層」、「1+1房約17坪 小坪數創造大空間」、「1+1魔術空間」等廣告字語，同時附有夾層設計空間圖片，讓人認為可以用較少的錢買到較大的使用空間，且可施用夾層設計及使用。

康承建設開發有限公司銷售「富利站前」建案廣告不實之圖片。圖／公平委員會

經公平委員會查證，該建案在申請建照時並無申請夾層使用空間，且建照的容積率及建蔽率已接近法定上限，無法再辦理變更設計增加夾層空間，因此，若住戶依廣告圖施作，恐涉及違建之虞。

如何分辨廣告真實性 公平會教你一招

公平委員會提醒民眾，不少建商為增加建案買氣，常會刊載吸引消費者眼球的廣告用語，民眾在購買不動產前，應查證其建照申請內容是否相符，以免買到未符合預期的不動產，影響自身財產權益。

文／授權載自 住展房產網

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