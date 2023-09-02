房市景氣下行！首購族愛「這款房」　當心「看不見的潛在問題」

隨著多次升息、景氣表現較弱、房價頗高…等因素，房市景氣下行趨於明顯，建案餘屋越來越多；前淡江大學產業經濟系副教授莊孟翰表示，少數體質不良的建商在市場漸趨軟著陸過程，必然會面臨流動性風險，最近已陸續出現建案盤出、爛尾樓等事件，消費者購屋除了應以品牌信用良好的建商為首選，更要特別注意各相關重要事項。

莊孟翰指出，預售屋在3～4年興建期間，部分自備款得以邊蓋邊付款，可以用比較輕鬆的方式支付期款，尤其是在「10％自備款」或「0自備款」誘因下，一般首購族通常會以預售屋為首選。

不過買預售屋也要注意一些細節，莊孟翰說，由於近年小坪數建案佔比超過50％，除單價較高之外，最大的缺點就是一般購屋者無法透視其間所潛藏的問題，例如25坪預售屋，扣除三分之一公設比之後約只剩18坪，導致各空間極狹窄，最常見為客廳、餐廳、廚房「三位一體」，共用一個空間，以及中間戶僅單面採光、廁所沒開窗等問題，在預售階段不容易察覺，因此，應事先詳細審閱標示尺寸的平面設計圖，以免交屋時才發覺家具擺置與室內活動空間落差太大。

莊孟翰表示，至於新成屋或中古屋，則是在短期內就必須支付三成自備款，並且緊接著又要負擔七成的房貸本息，一般人會覺得負擔較大，不過最大好處是有些中古屋公設比較低，室內使用空間較大；另外，近年新成屋在龐大餘屋壓力下，再加上央行對於建商餘屋貸款四成的規範，一旦大量餘屋釋出，尤其是在爭相競價求售情況下，應該也是購屋一個很好的選擇。

莊孟翰出，另外隨著人口老化問題日趨嚴重，無障礙空間也是家有長者生活起居必須兼顧的一大課題，尤其是門檻高低、廁所門寬以及馬桶與牆壁距離大小等問題，都須事先標示清楚，以免交屋後才發現尺寸不合實際所需而發生爭執。

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