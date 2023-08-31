囤房嚴重？「3縣市」非自住房屋暴增　專家曝「真相」：投報率到3％都合理

根據財政部最新統計，今年1～7月六都非自住房屋戶數，以3縣市年增長最多，分別是桃園市6萬9,593戶、增長8.2％、台南市4萬3,350戶、增長5.5％、高雄市8萬3,780戶、增長4.4％；其餘為新北市13萬5,418戶、年增2％、台中市10萬5,805戶、年增1.9％、台北市9萬2,618戶、年增0.76％。

從統計資料發現，今（2023）年1～7月房屋稅稅收達870億元，刷新歷年新高，其中，住家用自住房屋有686.1萬件，占總應稅件數78.6％；非自住為69.3萬件、年增2.8％，為2020年以來首次正成長。

財政部分析，非自住房屋戶數，以桃園、台南、高雄年增最多，主要是因為先前陸續傳出台積電將在桃園龍潭、台南善化和高雄楠梓等地設廠的消息，因此帶動當地房市買氣，不少投資客進場布局後，連帶牽動這三都的住家用非自住戶數成長。

全球居不動情報室總監陳炳辰指出，所謂住家用非自住，表達為出租因素，想必比實情低出許多，畢竟如今租屋市場不透明度高。而其中南二都增幅不少，顯然低房價也造就不少置產包租公包租婆，尤其在於南科或產業進駐，就業族群讓租屋市場有發展空間，且投報率上也會比起北部高，來到3％都很合理，要是以分割套房、透店出租，收益更高。

至於桃園市走揚之姿更顯著，不脫北北桃生活圈，捷運高鐵帶動下，不少北漂族群在桃園租屋，價位相對平實，而區域房市熱況，自然也有不少投資出租方，該結果都有所印證。

陳炳辰分析，因為其以有曝光租件的房東為主，有失偏頗，也就是如果在租屋物件狀態不是太好，或租客難覓，才會有做包租代管、公益型房東的可能性，而南部的租屋量體不比北部下，便可能產生此況。數據判讀上得留意之，雙北、台中應都有低估情勢。

文／授權載自 好房網