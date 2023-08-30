買房能力看年薪？工程師曝購屋策略

受惠於近年科技產業景氣暢旺，許多工程師拿到豐厚年終、分紅獎金就投入房地產，新竹地區甚至出現徹夜排隊買房的現象。不過，一名網友近日在社群平台提供購屋策略，建議工程師在景氣不佳時，自住買房宜保守，多餘閒錢可買投資房出租。

建議月薪乘以200當上限

原PO在《Dcard》 以「別再用年薪估算買房能力了」發文表示，過往景氣佳，不少年輕工程師都能領到優渥分紅，就將年薪抓10倍以上為預算去貸款買房，「實在很不明智」。原PO分析，分紅獎金會根據景氣和考績而浮動，若是單身、無須負擔孝親費的工程師，買房預算建議以月薪的200倍為上限，以貸款8成、40年期來計算，每月房貸佔月薪5成以內，即使零分紅也能負擔。

如果有閒錢想要投資房產，原po建議可買投資房出租，且挑租金投報率至少3％的物件，也就是1,000萬元的房子，一年至少能租30萬元以上才划算。

升息房貸壓力大

發文引起不少網友認同，「別說了，學弟們正忙著研究怎麼退訂」、「你還沒把裁員跟無薪假考慮進去，景氣本來就有週期性，很多年輕人沒經歷過金融風暴，以為天天過年，藉由這次教訓學經驗也好」、「買房能力都是看家產好嗎？不懂的人才看年薪。」

也有網友分享經驗，「年初已經退訂了」、「同事在新竹買2,500萬元左右的房子，當初也是因為分紅買的，結果因為升息的關係，現在每月房貸7萬多元，感覺壓力超大，都不敢出門聚餐。」

閒錢可買房投資出租

但也有人認為，「如果科技業雙薪，很輕鬆吧」、「太小看工程師了吧，工程師賺那麼多，一年存1、200萬元的台積電、聯發科工程師，買2,000萬元的房子根本很輕鬆」，更有內行網友現身說法，「我在一線廠上班，年薪400萬元以上，已買外縣市的房子投資出租」、「建議買蛋黃區的中古屋，不但可馬上入住，且有補漲空間，投資的話除了收租，還可賺價差。」

文／授權載自 住展房屋網