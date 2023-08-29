看壞房市比例達6成...賣壓來了！買方等價跌有希望？

今（2023）年下半年房市仍難樂觀，買氣保守，推案多的蛋白區當心賣壓！台經院產經資料庫總監劉佩真指出，未來半年看壞房市場的比例來到63.5％，顯然整體房市展望仍顯保守，且多項利空因素持續干擾房市，蛋白重劃區的賣壓又高，買方對於價格下滑抱有期待，但賣方對於房價仍有堅持，因此短期內交易量拉抬不易。

今年7月六都建物買賣移轉棟數月減2.4％，劉佩真說，反映《平均地權條例》子法上路，以及計畫執行的囤房稅2.0輪番出爐，衝擊民眾購屋信心，進而使整體交易量持續萎縮；幸好央行對於第二屋限貸有條件鬆綁、低利新青年安新成家方案貸款措施出爐，使得自住買盤還有支撐，而使7月交易量跌幅僅為低個位數。

至於觀察區域的7月交易情況，劉佩真表示，桃園市相較於6月呈現月增14.6％的狀態，主要是受惠於中壢區的交屋挹注。而反觀台中市月跌幅13.3％最高，主要短少來自於西屯區、沙鹿區、龍井區的交屋潮。若以年增率觀察，今年7月六都建物買賣移轉棟數年增率為7.6％，主要是受惠於2022年同期疫情仍顯嚴峻，移轉量少而導致基期較低。

劉佩真指出，總計今年1～7月六都建物買賣移轉棟數為年減15.4％，反映出房市依舊缺乏強而有力拉抬的利多基礎，特別是總體經濟環境仍存有變數，且總統大選漸趨於白熱化，對於房市的干擾程度加大，「且蛋白重劃區的賣壓高，民眾對於價格下滑抱有期待，但賣方對於房價仍有堅持，因而短期內交易量拉抬不易」。

劉佩真說，未來半年看壞不動產市場的比例來到63.5％，顯然整體房市展望仍是保守，代表此波房價有通膨因素、先前不動產開發商土地及建材成本高的支撐而導致修正幅度有限，使得買方出手仍多所考慮，加上總體經濟情勢、房市調控措施持續、地緣政治變化、總統大選前的干擾等緣故，買方不願貿然挺進房市，賣方推案也有所遲疑所致。

她分析，整體來說，經濟面的狀況對於房市的支撐尚顯薄弱，且政經變數仍多，加上銀行界對於不動產授信持續放緩，以及打炒房相關政策未見鬆綁，房市供給更是陸續釋出到市場，況且買賣價格認知的差距對於雙方磨合仍不易，顯然房市持續處於供需調整的階段。

文／授權載自 好房網