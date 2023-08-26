年薪少1／3　搬回南部划算？「數據曝」當地人有多苦

許多年輕人畢業就上台北工作，縱使工作機會多元，但高物價及高租金的壓力，總會讓北漂族糾結是否搬回老家好，或繼續駐留北部。一名人妻透露，即將邁入生小孩新階段，在考慮各種開銷之下，老公勸她一起搬回南部居住，但對於土生土長北部人的她來說，勢必要有些取捨，詢問網友這樣真的值得嗎？

人妻在PTT發文，夫妻二人目前定居北部工作，尚未買房，小孩即將出生，正在討論開銷問題。身為南部雲嘉人的老公表示，南部房價、吃的、教育費等各方面便宜，可以減少很大的日常開銷，若她移居做個行政簡單領薪，CP值很高。

於是人妻試想，自己年薪約80萬，每年固定調薪至少3％，若到南部工作，年薪可能會減少1／3（老公的工作則不影響）；後援部分，北部娘家會幫忙帶小孩，但南部婆家還不確定，詢問大家這樣真的值得嗎？

文章引起許多人討論，認為南部除了房價之外，不會比較便宜，薪水也不是如此樂觀看待，「房價相對低，但其他沒有便宜多少，你搬到南部，iPhone也不會變便宜」、「南部行政算三萬，年薪大概40萬，應該是少1／2吧」、「雲嘉行政大概就是26k」、「南部物價沒比較便宜，只有房價比雙北、新竹便宜」、「除了房價外想不到其他優點，你回南部等於也半放棄自己職涯了喔！」。

過來人也建議先找工作並衡量小孩後援與教育資源問題，「先找到工作再離開吧」、「雙方要先找工作再決定，以免太樂觀，與配偶也是脫北定居南部，房價跟安親班費用比北部低很多，但其他開銷倒是不會差很多唷」、「有小孩可能要考慮教育資源的問題」、「婆家如果可以後援，價值比年薪多20、30萬還有用」。

雖然南部有房價低優勢，但南北差距正逐漸縮小，根據不動產業者統計內政部數據，發現雙北以外縣市，10年來房價漲破6成以上，漲幅前五名縣市分別為屏東縣94％、台南市89％、雲林縣86％、彰化縣80％、台中市＆新竹縣76％。

可民眾的薪資所得未跟著大幅提升，理財教母林奇芬也表示，近幾年房價漲風吹至中南部，讓以前可以輕鬆購屋的台南市、高雄市，目前房貸負擔逼近40％，購屋更加困難。

文／授權載自 好房網