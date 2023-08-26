人走茶涼？建築貸款＋購屋貸款金額「跌回疫情前」

根據最新公告的2023年第一季「住宅資訊統計彙報」揭露，112年第一季底全國「住宅建築貸款餘額」為1兆9,103.18億元、全國「住宅建築貸款核准金額」1,450.41億元；全國「購置住宅貸款餘額」為9兆8,976.90億元、全國「購置住宅貸款核准金額」4,125.98億元。

以各季來看，「住宅建築貸款餘額」全國較上季增加0.83％，較111年同季增加5.23％，六都以新北市增加幅度2.84％最多，台南市減少幅度1.69％最多。

「住宅建築貸款核准金額」部分，全國則較上季減少19.53％，較去年同季減少27.98％，六都除了新北市增加幅度63.15％，其餘皆呈現減少趨勢，減少幅度以桃園市38.19％最多。

住宅建築貸款「核准金額」，今年第一季已呈現大幅衰退。圖／取自住宅資訊統計彙報

112年第一季「購置住宅貸款餘額」 全國較上季增加0.06％，較去年同季增加5.10％，六都除了台北市減少幅度0.71％、新北市0.01％外，其餘皆呈現增加趨勢，增加幅度以台南市0.75%最多。

「購置住宅貸款核准金額」全國則較上季減少14.78％，較去年同季減少 24.14％。六都皆較上季呈現減少趨勢，減少幅度以桃園市24.83％最多，高雄市3.53％最少。

購置住宅貸款「核准金額」，今年第一季也回到疫情大紓困前的水平。圖／取自住宅資訊統計彙報

根據「住宅金融季報表」揭露的編製定義，「住宅建築貸款餘額」為建築貸款案尚未到期之本金餘額（不含逾期放款、轉入催收款及轉呆帳金額）。 「住宅建築貸款」是指對建築業、其他企業及從事建築投資之個人，因承做住宅興建投資所辦理之購地、興建房屋貸款，但週轉金貸款及房屋興建屬自用部分則不包含。

「購置住宅貸款餘額」為各縣市購置住宅貸款尚未到期之本金餘額（不含逾期放款、轉入催收款及轉銷呆帳金額）。

「購置住宅貸款」是指企業或個人其貸款用途為購置住宅者（含自用住宅），含政府優惠房屋貸款及不同銀行間轉貸其原始用途為購置住宅者；但不含以房屋為抵押品之非購置住宅用途之貸款，不包含房屋修繕貸款金額、以中央銀行提撥的郵政儲金轉存款辦理之購屋放款，及各種短期特殊形式之房貸案件（如理財型房貸）金額。

從各季趨勢圖觀察，雖然「住宅建築貸款餘額」與「購置住宅貸款餘額」增幅趨緩，但以實際各季的「住宅建築貸款核准金額」與「購置住宅貸款核准金額」卻是大跳水，雙雙回到疫情前水準，恐怕房市退燒、轉趨下行，早在前幾季就已出現。

房市專家張欣民指出，貸款餘額是大水庫概念，目前只是反映增幅鈍化，但實際核貸金額部分，不管是建商的建築融資或是民眾購屋貸款，可看到大概回到疫情前水準，顯見「熱錢沖垮房市龍王廟」已逐步式微。

除了央行打炒房針對建商購地貸款降低成數，升息連帶造成銀行對土建融利率提升等，房市整體銷售狀況的轉變，建商也看在眼裡，難免轉趨保守，而購屋族面對房市轉涼，利率連5升等，也轉趨觀望。

不過，張欣民提到，相較每年第一季是房市淡季，第二季則是旺季，建議可以持續觀測今年第二季的數據，進行未來趨勢判斷。

文／授權載自 好房網