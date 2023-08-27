「躺平」不買就等房？房價難上揚趨勢明確？專家這樣看

國內房價上漲幅度大，導致許多年輕人難以買房，乾脆當「躺平族」不買，等繼承家中房子。永慶房產集團以5年為區間，分析2003至今（2023）年上半年20年間總移轉棟數中繼承+贈與的占比變化，發現全台建物繼承與贈與的占比從13％升至29％，逼近3成；不動產趨勢專家、法學博士錢世傑分析，繼承集中化、重劃區遍地開花，都會讓房地產價格上揚的力道減緩，尤其2022年總人口數開始反轉、死亡人口數多過出生人口，少子化嚴重，房價難以上揚的趨勢會更加明顯。

永慶房產集團統整顯示，從2013年開始，繼承+贈與移轉棟數占比開始明顯增加，六都的占比全數突破雙位數，台北與南更衝破2成，高雄也高達19％。2018年繼承+贈與占比增加的趨勢不減，除了桃園市的占比仍在2成以下，其餘五都都突破2成；到2023上半年，全台及六都的繼承+贈與比例已全數突破2成，台南高雄叩門3成大關。而台北市更衝上38.6％，20年間，台北市繼承+贈與的占比增加超過21個百分點。

民眾所得跟不上房價漲幅，難以購屋的情況下，不少人選擇放棄不買、等家中房子；錢世傑觀察說，如果不區分都市與鄉村，以全國平均數來看，在2008年金融海嘯前後，是國內房地產的高潮，自此之後，所有權第一次登記與買賣的數據相加的總和不斷下滑！

錢世傑指出，而所有權繼承與贈與的筆數在這十年來足足成長80％，代表「繼承集中化」持續進展，「可預見在10年、20年之後，繼承與贈與的筆數極可能會超過第一次登記與買賣的筆數」。

錢世傑分析，雖然人口持續往都市集中，但繼承集中化、重劃區遍地開花，都會讓房地產價格上揚的力道減緩，尤其是2022年總人口數開始反轉、死亡人口數多過出生人口，少子化嚴重，房價難以上揚的趨勢會更加明顯。此外，台灣房地產這幾年「都市集中化、鄉村崩潰化」的走勢明顯，當人口老化及少子化惡化，年輕人因為工作機會、生活機能完備等因素而向都市移動，六都為主要集中區域，此趨勢會使鄉村人口結構更加惡化，導致城鄉發展更不均衡。

文／授權載自 好房網