下斡旋被約進小房間 買房小白超怕被宰 內行人看關鍵：賀成交了

中古屋交易議價是必經過程，不少買方都經歷過下斡旋之後被房仲約進「小房間」與賣家來回議價，意志不夠堅定往往就容易被加價。一名網友近日就遇上同樣狀況，深怕買貴，急著上網求救。

原PO在PTT上發文，表示自己第一次買房，看中一物件，賣方開價2380萬，他向仲介開價2000萬後賣方收下斡旋，但中間房仲卻告訴他不太有機會，於是他又分別加價100萬、50萬，總價來到2150萬元。如今房仲又通知他，屋主希望周日約出來談價，讓他擔心自己是買房小白會踩雷被痛宰，上網求救該如何應對。

文章貼出後，內行人卻直言：「2150萬已經成交了」。內行網友說明，房仲一開始在2000萬時收下斡旋，代表已經接近屋主底價，很有機會成交，只差在房仲還想爭取服務費，此時買方最需要的就是堅持底線，即使屋主不讓價，房仲也會自砍服務費。

不過也有網友拿自己過去賣屋經驗表示，屋主肯出來談不代表一定成交，自己就曾斡旋收1550萬，出來談讓買方加到1580萬才成交，「有時房仲也不是全是話術，但沒太多經驗下，很難分辨就是，底價只有仲介知道，也只有他能去砍屋主價格，自己不要預設價格到了沒，出到自己能接受的價格，喜歡的房子可遇不可求，如果覺得很近了，可以喊含仲介費的價格，讓仲介自己去喬」。

內行人指出，原PO最大問題是「根本沒想好要花多少買這房子，說幾句話就加價到150萬，看起來很好抬價，守不住自己的底線，已經被當肥羊痛宰了」，還沒進小房間就加了150萬，進到小房間內難以堅守再被加價的可能性極高。

如果真的要與房仲過招，最佳方式就是甩鍋給老婆、爸媽，表現出一副「我再加價就要家庭革命、妻離子散」的樣子，當個為難的白臉就好，若錯過此物件也可以接受的話，就索性以有事托推無法面談，屋主堅持不簽約，就放著等斡旋過期。

至於如何判斷斡旋價格是否準確？房市專家Sway表示，屋主心中的底價，加上房仲的賣屋仲介費用，再加上二成以上的議價空間，將等於買方所看到的開價。而網路上關於各建案的大小資訊，大約在這二十年內較為完備，只要在搜尋網站上輸入建案名稱，就有可能從各討論區中找出此社區過去預售的價格、有沒有改過案名、中間有沒有降價做過二次銷售；如果屋齡超過十年，通常房價都有漲過，對屋主而言只是要考慮賺多還是賺少。

Sway認為，查出過去成交的價格之後，最重要的是先判斷屋主是要狠賺一票還是只想脫手就好。如果他在交屋一年內就要脫手，並沒有坐等房價更高才賣，一種可能性是房屋不好住，二是他只是個單純的短期投資客，對這類的屋主，買方的開價要能讓他賺一點，比較容易成交。當買方明確的告訴屋主，有調查過去可能的買入價格，再加個一成給屋主，就較有機會快速成交。

文／授權載自 好房網