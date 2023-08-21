房市最大壓力點在哪？自住民眾可進場了？他曝最佳購屋時機

今（2023）年7月1日《平均地權條例》修正案正式上路，在實施前就已產生修法的效應，實際與各區域資深房市業者詢問，他們多表示短期投資客幾乎已退場，不少投機客趕下車，甚至預售屋換約平轉求售都有。相較於前兩、三年，目前房市相對較為冷靜，剛需自住客可進場了嗎？熟悉各區房市、多在市場第一線的寶麟廣告副總經理管清智認為，房市「壓力點最大的時間就是現在，今年第三季、第四季是好的購屋時機」。

管清智指出，觀察整個經濟情勢，通膨情況仍然嚴峻，且台灣央行歷經去年至今有5次升息，升息循環其實已漸漸進入尾聲，加上這一波央行選擇性信用管制已推出五次，各部會也有這麼多的房市調控政策都出來，「因此房市最大的壓力點就是現在」。

管清智表示，明年初又有總統大選將至，各政黨針對房市及房價問題、居住正義一定會拋出很多議題，都是大眾所關注與焦點，因此今年下半年對整體房市來說不是太友善，「房市太熱絡不見得是好事，會吸引政府與各政黨關注」，但房市要降溫到冷卻也很困難，所以預期今年下半年房市走勢為「溫和持平」。

而對明年大選後的房市怎麼看？管清智說，以過去這麼多次總統大選的例子觀察，選後通常房地產的交易會頗為活絡，所以以時間段來說，若近一年有買房想法及需求的自住客，「今年第三季與第四季是好的購屋時機，因為各房市調控政策之下，目前環境對買方比較友善」，因此建議今年下半年自住客可積極看房子、尋找好標的，若都符合自身需求且可負擔，就是下手的好時機。

管清智指出，自住需求民眾不用太在意房市短期波動，應該更注意市場長期趨勢，以及自身需求性，包括自己想要的地段、環境與機能，更重要的是本身能負擔的房價，加上可仔細做功課、觀察實價登錄資訊，且實價登錄都已相當透明，若這些條件都到位，那就是很好的買房時機。

文／授權載自 好房網