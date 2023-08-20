租屋族注意! 包租代管契約近3成不合格

行政院消費者保護處會同內政部及地方政府地政局，於4~5月間辦理住宅轉租定型化契約查核，針對全台市佔率較高的25家包租業所使用的50份住宅轉租契約書進行查核，契約內容整體項次不合格率為29.2%。對此，行政院消保處提醒消費者簽約前，應逐點核對轉租契約內容是否與「住宅轉租定型化契約應記載及不得記載事項」相同，倘遇契約內容不合規定的業者，應請業者改正或拒絕簽約，並可向各地方政府地政局(處)提出檢舉。

簽訂轉租契約前應注意四大規定

「住宅轉租定型化契約應記載及不得記載事項」規定，均涉及消費者租屋權益，行政院消保處提醒消費者，簽約前應特別注意下列幾點規定，第一，在包租契約期間內才有權利將房屋再行轉租給承租人，消費者應檢視「包租業合法轉租證明文件」，並注意「轉租契約期間不得超過包租契約期間」。第二，房屋或附屬設備損壞時，原則上應由包租業負責修繕，消費者應檢視契約內容是否有以個別磋商方式，降低包租業修繕責任，或禁止消費者自行修繕等情形。

第三，在無法定終止租約事由之情形下，租賃雙方得否於租期屆滿前提前終止租約、提前通知期限及違約金上限等重要事項，消費者應注意因個人因素欲提前終止租約時，須提前通知的期限及業者是否訂定高額違約金。第四，租賃關係消滅時，出租人及承租人應共同完成點交程序，且押金返還與房屋返還應同時為之，消費者應注意契約中關於房屋點交程序及押金返還時點。

契約不得因「個別磋商」而變更

此外，對於契約內容不符合規定的包租業，經行政院消保處請內政部督導各地方政府地政局依消費者保護法第56條之1規定命其限期改正後，已有28份契約改正完畢，其餘4份契約因消費者認為契約內容未影響其權益，考量契約安定性，故未配合進行改正。行政院消保處呼籲包租業者應依照「住宅轉租定型化契約應記載及不得記載事項」規定，擬定契約條款，不得假借「個別磋商」之名，變更契約內容。

住宅轉租定型化契約注意事項。圖／591房屋交易網

文／授權載自 591房屋交易網

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