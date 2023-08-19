房市業者大感意外！央行精準出手、調控置產買盤湧入房市

政府打炒房、調控房市，今（2023）年1月份《平均地權條例》修法三讀通過，一直到7月1日正式實施，此外，央行從2020年底開始至今年6月、祭出五次選擇性信用管制措施，對於房市有大衝擊？政府出手精準？深入研究房市多年的寶麟廣告副總經理管清智、以其在全國各區域第一線觀察表示，從去年第四季到今年第一季，房市交易量較為「慘淡」，使購屋信心造成影響，但今年3月之後有逐步回溫，4、5月份的交易量有回升，而央行6月份針對特定地區第二戶季推出信用管制，「時機點確實掌握得很好，出乎我們意料之外」。

央行在今年6月的第二季理監事會議上，決議祭出第五波選擇性信用管制，新增規範自然人六都及新竹地區第2戶購屋貸款最高成數上限為7成，在理監事會議討論中，有諸多理事對於新一波選擇性信用管制提出看法，有理事提醒，自然人特定地區第2戶購屋貸款原本有寬限期，後來取消寬限期，卻未同時限制第2戶貸款成數，第2戶貸款條件漸趨寬鬆，似有提高炒房的氛圍，因此同意新增規範。

管清智指出，央行6月這一次選擇性信用管制的時機點掌握得很好，「而且確實對我們第一線市場人員來說，是出乎意料之外」；他說，以實際的數據及觀察來看，確實央行出手相當精準，因為我們感受到長期置產的買盤又開始湧入房市，所以央行針對置產客、投資客做一個政策調控。

管清智表示，央行6月出手對特定地區第二戶季進行信用管制，我們是認同的，這項政策對首購族沒有影響，但對於多屋族群來說就有造成箝制、衝擊到他們的購屋想法，以中長期來看，是健康的調控及政策

管清智分析，去年《平均地權條例》修法的消息發酵、到今年1月份《平均地權條例》修法三讀通過，確實對房市短期上有所衝擊，去年第四季到今年第一季，房市交易量最為「慘淡」、購屋信心降；他指出，但以過去10年來看，從央行前總裁彭淮南一直到現在的總裁楊金龍，推出多次的選擇性信用管制，短期上對房市有影響，但長期來看，房市的價量仍會回歸到市場運作。

管清智表示，此次《平均地權條例》修法同樣有短期的衝擊，但今年3月之後交易量就有逐步回溫，4、5月份的交易量又明顯回升，6、7月的買氣又更上層樓，而在修正案於7月1日上路前，預售屋明顯有一波買氣，包括自住客、置產客都有，他們都希望趁修法上路前「可保有合約最大彈性」。

文／授權載自 好房網

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