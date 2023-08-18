2房新屋強迫買機械車位沒轍？　專家曝「3原因」移轉綁定

近期有民眾在PTT上分享，去看一個案子有平面跟機械車位，因為很多人買平面車位結果機械車位只有兩個人買，導致現在只要民眾去購買就規定兩房一定要買「機械車位」，此舉讓原PO十分困惑，難道只能放棄了嗎？

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，因為法定停車位只能隨建物一併移轉，確實會有可能出現賣方或建商非得強制交易不可，另外則會是銷售時產生的狀況，因為法定停車位可由同社區持有人購置，因此如果建案的早鳥或老客戶不要，有時會轉為強迫綁在其他客戶身上，又或是看準資產較有實力的大坪數買方，將車位銷售給這些客群，有時甚至是多個車位。

至於選項只有機械車位，陳炳辰認為的確比較麻煩，機械車位有一定程度得更善加維護與管理，以免發生車輛或人身意外，且有時也會有車輛大小、車主停車技巧等適切性的問題，甚至機械車位對於房產來說也不算太加分，若民眾有疑慮，放棄這種產品，少花一百多萬元在低CP值上也不是壞事。

若得在他處長期使用停車位，陳炳辰說，相關花費就看民眾對於養車上的態度，而因為車位在目前市面上價值也跟不動產環境一起走漲，投報率上則大抵不會超過3％。

文 ／授權載自 好房網

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