全台空屋率出爐 這區房價逆勢漲一成

據內政部最新統計，2022年下半年全台低度用電住宅比率（俗稱空屋率）為8.77%，為統計數據以來的歷史次低，在六都中，又以新北市蘆洲區的空屋率最低、為4.21%，其後分別是台北市內湖區4.85%、新北市新莊區5.28%、台中市潭子區5.29%和新北市泰山區5.33%。對此，房仲業者表示，上述地區因有強勁的自住買盤支撐，即使近一年房市黑天鵝干擾不斷，這些區域的房市表現仍相當穩定，其中泰山區的房價年漲幅更是高達近1成。

蘆洲吸引北市通勤族移居 空屋率最低

首先空屋率最低的蘆洲區，東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，蘆洲到台北市僅需20分鐘左右的車程，且房價只有台北的6折左右，因此近幾年除在地居民外，也有不少在台北市工作的通勤族定居，使得區域的住宅需求持續增加。目前蘆洲中古屋的房價普遍落在4字頭上下，部分新建案可以上看5~6字頭，而且隨著銀河灣計畫、萬坪醫院、蘆社大橋、捷運環狀線北環段等建設項目的推進，房價繼續走揚的可能性很高。

排名第二的內湖區在內湖科學園區的坐鎮下，大量就業人口落腳，使得內湖成為北市一大購屋熱區，目前內湖的房價普遍落在7字頭上下，部分預售案的開價甚至可以達到三位數以上，未來捷運環狀線東環段和汐止民生線若進展順利，緩解內湖交通壅塞問題，區域房市交易量能也有望更上一層樓。

潭子區就業人口多 為台中唯一上榜行政區

排名第三的新莊區位於新北第二環的位置，區域房價普遍落在4~5字頭，是很多首購族、換屋族的購屋首選，而且在新北產業園區、機場捷運、塭仔圳重劃區、頭前重劃區、新莊副都心等建設題材的加持下，區域房市前景相當具有想像空間。排名第四的潭子區是台中唯一上榜的行政區，坐擁潭子科技園區、聚興產業園區，帶動人口紅利，再加上潭子國民運動中心、綠空廊道、國道4號豐潭段接74號的建設，為區域房市增添了不少亮點，區域房市長線看好。

至於泰山區屬於新北相對外圍的蛋白區，房價基期相對較低，不過最近幾年伴隨十八甲重劃區、塭仔圳重劃區、五泰輕軌的開發，目前泰山區中古屋的房價普遍落在3~4字頭，個別預售案的開價甚至已經站上了6字頭，顯見泰山房價正在快速補漲，未來隨著各項建設題材的落實，泰山區的房市發展潛力不言而喻。

六都低度使用住宅比率最低行政區TOP5。圖／591房屋交易網

文／授權載自 591房屋交易網

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