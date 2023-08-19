農曆七月能買房？ 命理師授3招 教你避開凶兆再省一筆

傳統習俗上常勸人農曆七月勿動土、動工或入宅，但有命理師建議，大家不妨反向思考，看屋競爭者相對較少，房子選擇性也多，因此有可能以較低的價格，買到理想的房子。

台中市名門命理教育協會理事長楊登嵙分享，利用農曆七月的買房淡季避開凶兆、順便省錢3大招：

一、抓緊房市淡季 拉大議價空間

房市買氣衰退，屋主建商苦等不到客戶，這時把握機會出手議價，有機會取得比平時更好的議價空間，待下訂金、簽約，農曆七月差不多已經過完了，農曆八月就可以正式動工。

二、農曆7月動工前 先敲房屋角落

農曆六月底前購買房子，找一個適合動工的良辰吉時，拿圓鍬或鐵鎚各敲土地或房子的四個角落三下，表示已經「動工」，則農曆七月繼續動工便沒有關係。而若是在農曆七月下訂金購買房子，這段時間可向室內設計師諮詢規劃、丈量房屋完成前置作業，之後請工程公司估價施工，諸如廚房、衛浴、窗簾、燈具等，農曆八月找個好日子就可以開始「動工」。

三、家具電器促銷 撿便宜時機到

農曆七月搬家喬遷的人銳減，許多家具電器業者都會在農曆七月淡期的時候促銷，這時一次下訂單議價購足，能省下一筆可觀的費用。

民俗信仰僅供參考

文／授權載自 住展房屋網

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