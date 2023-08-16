「賣不出去再來降價」！！專家曝屋主心態…恐釀下跌3部曲

台南市不動產估價師公會最新的查價揭露，今年第二季七都的成屋實價登錄較2022年第二季，交易金額減少28.29％、交易筆數減少21.29％，而觀察「金額減少幅度大於筆數幅度」，估價師認為，跟現在屋主心態有關。

台南市不動產估價師公會理事、估價師林涵瑜指出，一般來說，房市在下行階段是「量先價行」，因為房地產買賣需經過磋商議價，而目前屋主心態多是「賣不出去了，再來降價」，因此會經歷量跌價緩漲、量跌價穩、量跌價跌過程。

以第二季價量觀察，她指出，目前房地產市場呈現「投機退出、投資審慎、剛需市場仍穩健」。至於台南市第二季交易金額減30.97％，筆數減少22.84％，平均總價約在千萬上下大概是新屋2房加車位，中古屋3房以上，或是市區老透天、郊區新透天的總價區帶，算是市場主力產品。

林涵瑜說，前二年台南受惠南科，房地產投資旺盛，今年科技業回穩，激情過後，投資人可以更理智分析房地產投資，今年有買房需求者也更好比房比價，而除了房地產走勢要觀察之外，也應注意升息對購屋自身財務的影響。

文／授權載自 好房網

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