房東想漲租不成　「點交」耍陰招…眾怒：直接法院見！

租屋族無奈！根據主計總處公布最新租金指數為103.53，再創歷史新高，意味著房租壓力越來越沉重。日前一名網友遇到房東執意調漲租金，但他不同意，沒想到退租點交時押金竟討不回。

該網友在臉書「房東 租客 租屋糾紛求問區」發文指出，一年前租約未到期時，房東曾片面想漲租，但他不同意，持續匯款原租金。目前租約到期，他已退租點交，但房東卻表示要從押金裡扣掉調漲的部分，對此他無法接受，房東便告訴他要去警察局告他毀損，他只好求助大家「如果房東未退還全額押金，或未退還押金，我可以採取哪些方式保護自己，並維護自己的權益？」

事件曝光後，眾人直呼房東行為離譜，「未到期要漲就不可能了，還擅自從押金扣調漲的部分？你只需要保留這些文字對話即可！」、「這種直接走法律程序，不要期待法律以外的方法。先送存證信函，然後提出民事調解」、「依合約為主，要漲也是合約到後才能漲，前題要你有續約他才能漲，不得隨意扣押金來當漲租，先寄存證信函給他，後面沒給就提告不當得利，誤工費、交通費、律師費、餐費都可跟他追討，你點交後他在你的合約簽名完後，再跟他追討」。

根據法律規定，無論是「定期租約」還是「不定期租約」，有租金異動都必須取得房客的同意。「定期租約」需在契約期滿後才能訂定新租金，即便是「不定期租約」，依民法第450條相關規定，房客也有權拒絕，否則可向消保會檢舉。

文／授權載自 好房網

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