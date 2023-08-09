Q1老屋交易再創新高 下手前留意三風險

台灣不僅面臨人口老化，房屋也正面臨老化問題，根據東森房屋研究中心彙整內政部不動產資訊平台資料發現，今年Q1全台住宅買賣移轉筆數為2萬8,011筆，其中有1萬1,490筆交易的屋齡都在30年以上、佔比為41%，是有統計數據以來的歷年同期新高。對此，房仲業者也提醒，購買中古住宅仍有屋況不佳、貸款條件嚴苛以及沒有電梯與管理等3大隱性風險得先留意。

北市30年以上老屋交易占比逾6成

進一步觀察今年Q1主要都會區及其他縣市中古屋交易情況，在主要都會區中，目前以台北市屋齡30年以上中古屋交易熱度最高，佔比高達62.6%，桃園及新竹縣市中古屋交易熱度相對較低，還不到3成，在全台平均水平之下。東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，中古屋交易熱度持續攀升主要還是與高漲的房價密切相關，再加上現在市區內可供大面積開發的素地資源已經愈來愈稀缺，所以預算有限的購屋民眾只能退而求其次，去選擇價格相對親民的中古住宅。

其中台北市新案供給量相對較少，且開價基本都在3位數以上，普通購屋民眾的選擇空間比較有限，大部分民眾都會首選屋齡較高的中古住宅。而桃園及新竹縣市因開發相對較晚，蛋白區、蛋殼區還有很多土地可以用來營建新案，購屋民眾的選擇性較多，因此拉低了中古屋交易的佔比。另外，在主要都會區以外的其他縣市，30年以上中古屋交易佔比也有40.9%、超過4成，顯見房子愈買愈老已經逐漸成為全台各地的共性問題。

購買老屋得留意屋況與貸款條件

此外，黃勝暉提醒，對於打算購買中古住宅的民眾有3大隱性風險，首先是很多中古屋屋況不佳，部分老屋可能存在耐震力不足、海砂屋、壁癌、漏水等方面的問題，再者，屋齡越高的物件，銀行貸款條件就會越嚴苛，再加上後續的修繕成本，林林總總加起來未必會比直接購買新古屋、新成屋便宜太多，第三，大部分老舊公寓和透天厝都是沒有車位、電梯和社區管理的，特別是如果家中有行動不便的長輩，就要特別留意是否能夠滿足自身的實際需求。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，老屋問題是各都會房市的一大硬傷，但短時間內縱然政府獎勵都更為難，依舊無解。除居住除空間大，地點好與價格較同區甜外，住起來舒適所費不貲，長期來說未來銀行如果落實綠色金融，對老屋不利。

2023年Q1七都及其他縣市屋齡逾30年中古屋交易佔比。圖／591房屋交易網

文／授權載自 591房屋交易網

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