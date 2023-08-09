「三無宅」竟成搶手貨　交易量創新高

大多數老舊公寓和透天厝都是無車位、無電梯和無社區管理，呈現「三無」狀態，但中古屋卻仍是目前市場交易主流。東森房屋研究中心彙整內政部不動產資訊平台資料發現，2023年第一季全國住宅買賣移轉筆數為2萬8011筆，其中有1萬1490筆交易的屋齡都在30年以上，佔比41％，創有統計數據以來的歷年同期新高。

進一步觀察今年第一季主要都會區及其他縣市中古屋交易情況，在主要都會區中，目前以台北市屋齡30年以上中古屋交易熱度最高，佔比高達62.6％，桃園及新竹縣市中古屋交易熱度相對較低，還不到三成，在全國平均水平之下。

值得注意的是，主要都會區以外的其他縣市，屋齡30年以上中古屋交易佔比也有40.9％、超過四成，顯見房子愈買愈老已經逐漸成為全台各地的共性問題。

2023年第一季屋齡在30年以上住宅交易佔比，七都之中僅桃園、新竹低於三成。圖／東森房屋研究中心提供

東森房屋研究中心副理黃勝暉分析，近年受烏俄戰爭、疫情、通膨等因素影響，缺工少料、原物料上漲的情況相當普遍，建商的土地取得成本、營建成本攀高，新建案價格自然居高難下，所以預算有限的購屋民眾，轉而選擇價格相對親民的中古住宅。

統計之初的2009年第一季，全國屋齡30年以上交易佔比僅13.7％，如今2023年第一季佔比提升到41％，創新高。圖／東森房屋研究中心提供

雖然屋齡較高的中古屋具有價格友善、坪數實在的優勢，但黃勝暉提醒，有三大隱性風險得留意，包括中古屋年久失修、屋況不佳，部分老屋甚至有可能存在耐震力不足、海砂屋、壁癌、漏水等的問題。

再者，屋齡越高的物件，銀行貸款條件越嚴苛，再加上後續的修繕成本，林林總總加起來未必會比直接購買新古屋、新成屋便宜太多。第三，大部分老舊公寓和透天厝都是沒有車位、電梯和社區管理的，若家中有行動不便的長輩，就要特別留意是否能夠滿足自身的實際需求。

文／授權載自 好房網

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