36年老公寓毛病一堆？眾人見「1特點」勸敗：不見得比較差

根據內政部統計，今年第1季全國房屋稅籍住宅平均屋齡為32年，屋齡超過30年的房屋更是高達462萬戶，在大齡老屋比比皆是的情況下，也讓居住風險問題浮上檯面。

日前民眾就在臉書社團發問，表示目前已存200萬頭期款要來買房，但礙於台中市區的新屋價格太貴，無力負擔，於是把目標瞄準到西區約7、800萬、無車位的36年公寓上，不過又考量到老屋問題多，令他實在難以取捨，好奇若是其他人的話會怎麼抉擇？

對於原PO疑問，不少網友分享購買老屋物件的注意事項，「老屋裝修費要估一下」、「年紀大建議要有電梯，不然會很困擾的」、「要考量家中是否有長輩未來會有就醫需求？有時生病真的一階樓梯都爬不上」、「沒有車位，又36年一點都不考慮，以後有錢要換大房也難轉手」。

不過也有另一派網友則認為，老屋空間較大，加上若地段佳，確實能考慮，「西區，這價錢只要沒漏水，機能好學區好，可以談」、「我會買耶！住得舒服，還得輕鬆，幹嘛不買」、「管線重新拉過基本上安全就比較不用顧慮，老房子空間大，不見得比較差，還省管理費，我個人也喜歡老房子」。

景文物業管理機構董事長郭紀子曾指出，以建築物的耐用年限50年來舉例，如果買大於30年的中古屋，必須承擔的風險就會相對較高，可能歷經10～20年就必須有換屋的打算，否則建築結構上也可能遭到破壞影響安全；因此建議中古屋的年份不能過於老舊。

品嘉建設創辦人胡偉良曾提醒，買老齡房屋最大的問題在於結構安全性及居住舒適性，由於使用年限的問題，一般這種房子的價值有限，其次，這些老齡房，基本沒有再次轉手的可能，所以只能等改建或都更，而等改建成功，老屋變新屋，除了結構安全性增加外，舒適性也大幅提升，是非常值得投資的標的物。

文／授權載自 好房網

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