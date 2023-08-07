出現反轉了？房貸違約率vs負擔率「怪怪的」專家揭3關鍵

現階段房市環境轉冷、風險增溫，卻出現了「房貸違約率」沒明顯增加的怪象。正心不動產估價師聯合事務所協理陳孟筠指出，「房貸負擔率」在逐年加重的情況下，但「房貸違約率」卻逐年走跌，兩數據已出現反轉，推估是三個原因所造成的。

根據大台中不動產資訊平台彙整揭露，現階段房市進入反轉期，法拍市場亦同，法拍數量自111年下半年開始增加，全台待標件數從3603件成長至3944件，增加341件、增幅約9.5％，尤以台中、高雄增加較多，平均加價率則從11.68％下滑至9.6％。

大台中不動產資訊平台指出，法拍數量一向被視為房市空頭指標。當房市景氣轉差時，拍賣數量增加，也因缺乏投標意願造成加價率走跌；反之，當景氣好轉時， 拍賣數量會變少，好的物件也會吸引搶拍人潮，造成加價率上揚。

例如疫情期間房市過度熱絡，買氣好到沒有物件可賣，不少人轉往法拍市場獵屋，在多組人馬競爭之下，出現不少進入二拍、三 拍的物件，最終拍定價格卻高於一拍底價的情形。

房貸負擔率持續走高，與購置住宅貸款違約率竟出現「反轉」並持續擴大。圖／取自財經M平方、正心鑑價彙整

雖然全台待標件數有開始增加，但弔詭的是房貸違約率並沒有走揚。陳孟筠進一步補充說明，常理而言，當房價或所謂房貸負擔率走高時， 若市場環境風險攀升，則會連帶影響房貸違約率走揚，後續將影響法拍市場成交情形。

然而她表示，觀察疫情後的房貸負擔率與房貸違約率的走勢變化，卻發現房貸負擔率在逐年加重的情況下，但房貸違約率卻逐年走跌，兩數據已出現反轉，即便現階段房市環境轉冷、風險增溫，違約率卻沒有因此而明顯增加。

陳孟筠認為，有三大主因造成這樣的現象，包括第一、「政策面」像是銀行低利率與寬限期，30年及40年期還款期限，第二、金融風險控管系統健全， 第三、居住正義議題發酵等所致。她也建議購屋民眾，應了解當地區域市場及總體經濟變化，即可讓自己的購屋風險大幅下降。

文／授權載自 好房網

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