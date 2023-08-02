7/1新制上路滿月　喊熱銷、排隊搶房「消失中」代銷卻揭邪惡操盤

平均地權條例修正案自7月1日上路以來，至今滿1個月，由於預售屋實價登錄限簽約30天內申報，加上作業時間關係，目前多尚未揭露7月以來的成交。不過，建案市場已不見所謂排隊搶房、喊秒殺、熱銷幾成的亂象，代銷業者私下透露，「2024總統大選前，先低調避風頭」。

事實上，2020年下半年以來，全台預售市場大爆發，銷售業者採取飢餓行銷，再搭配line群組、網路消息等，近年兩陸續傳出一些建案遭稽查開罰的狀況。以記者曾實際看過的熱銷案，代銷透露操盤法就是給號碼牌，開放當日現場排隊，先到先選戶，案場照片一PO出去，就掀起網路熱話題。

另外，也有建案撒給投資客，再集體約定簽約時間，實際上，也是有假日臨演衝人氣。平均地權條例修正案上路前，業者多已低調自律，但仍多是採小訂後再集體同時間簽約，一次申報實價登錄，因尚未簽約，這樣的方式，業者可以觀察帶看、成交狀況與銷售價格，再評估是否要調整價格、延遲實價登錄。

消基會董事暨房委會委員張欣民透露，有案場還沒送實價登錄，因平均地權條例修正案上路，加上價格難再拉抬，為避免價格愈賣愈低，甚至以後有解約申報問題，就跟客戶重談價格，給一些讓利空間，再去送實價登錄。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，目前的打炒房規範其實還包括禁止哄抬炒作、廣告不實等偏向政府心證的條款，建商代銷在銷售上自然以低調為主，且即便揭露高價案，也會有可能出現相關單位下架蓋牌的狀況，且要論及揭露所產生的波瀾，也有些建商會技巧性延後登錄，這段時間房市就顯得冷清，也呼應市場狀況。

至於條例上路一個月了，他認為，市場持續走冷，且即將進入民俗月，可能有加成效果，惟這段時間有像新版的青年安心成家方案、自購住宅貸款利息補貼，或是放寬第二房限貸等，在房市上相較偏多的消息，原本預期所謂打趴房市的說法，仍嗅到一絲轉機，大致上屬於成屋適用，預售方面則較間接以此衝刺小宅未來買氣。

整體來說，陳炳辰表示，現況還是利空罩頂，觀望風氣勝於冒險搶進，但這些不同程度的配套推出，明年大選底定後，是否更多類似狀況，就會是房市回溫幅度關鍵。

文／授權載自 好房網

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